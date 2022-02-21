В Холодногорском районе Харькова продолжается благоустройство территории (фото)

Специалисты коммунальных предприятий «Харьковзеленстрой» и «Благоустройство» заботятся о красоте и комфорте района.
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Сегодня ведущую роль будет играть логика, и вероятность ошибок сегодня практически равна нулю. А вот область чувств и эмоций временно отступит на второй план.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода, а вечером на небе появятся облака. Без существенных осадков.
Сегодня население Земли празднует День родного языка и День экскурсовода.
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