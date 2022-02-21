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21.02.2022  21:48   Дмитрий Колоней

В Холодногорском районе Харькова продолжается благоустройство территории (фото)

Специалисты коммунальных предприятий «Харьковзеленстрой» и «Благоустройство» заботятся о красоте и комфорте района.

В Холодногорском районе Харькова продолжается благоустройство территории
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, наступили благоприятные для уборки дни и специалисты СКП «Харьковзеленстрой» и сотрудники КП «Благоустройство» Холодногорского района занялись регулярно производимыми мероприятиями для поддержания территории в надлежащем санитарном состоянии.
 
В Холодногорском районе Харькова продолжается благоустройство территории
 
В Холодногорском районе Харькова продолжается благоустройство территории
 
Коммунальщики убирают дворы, обрезают сухие ветви, чистят улицы и дворы района от мусора, грязи, остатков опавших листьев, занимаются  уборкой контейнерных площадок.
 
В Холодногорском районе Харькова продолжается благоустройство территории
 
В Холодногорском районе Харькова продолжается благоустройство территории
 
В Холодногорском районе Харькова продолжается благоустройство территории


В Холодногорском районе Харькова продолжается благоустройство территории
 
В Холодногорском районе Харькова продолжается благоустройство территории
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове улучшили подачу тепла, благодаря современным теплообменникам.
 

 

Тэги:  благоустройство, комфорт, харьков, холодногорский
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