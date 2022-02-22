22.02.2022 06:00

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 22 февраля

Погоду в Харькове будет определять теплый сектор циклона Antonia. Во вторник потеплеет до 9 градусов, днем ожидается небольшой дождь.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Подробнее о погоде на 22 февраля

Утром пасмурно, вероятность осадков 4%. Температура воздуха +4°...+6°C (ощущается как 0°C). Ветер южный, 5 м/с. Влажность воздуха 85%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 18%. Температура воздуха +6°...+8°C (ощущается как +5°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 74%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 39%. Температура воздуха +7°...+6°C (ощущается как +4°C). Ветер юго-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 10%. В начале суток будут происходить геомагнитные колебания средней силы. Но они не приведут к возникновению магнитных бурь.

Народные приметы. Небо без звезд указывает на раннюю весну.



Насколько будут холодными 22 февраля и последующие 6 дней, настолько март будет теплым.