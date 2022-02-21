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21.02.2022  21:09   Дмитрий Колоней

ЧП в Харькове: горит дом на Аскольдовской улице (видео)

О пожаре в Харькове сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове на Аскольдовской улице горит дом. Уже работают три пожарных автоцистерны, Огонь охватил 20 квадратных метров. Пожар локализован в 19:46.  По предварительной информации, пострадавших нет

Напомним, ранее мы писали о том, что под Харьковом сгорел в своем доме мужчина.
 
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Тэги:  пожар, горит дом, харьков, аскольдовская
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