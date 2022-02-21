ЧП в Харькове: горит дом на Аскольдовской улице (видео)

О пожаре в Харькове сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове на Аскольдовской улице горит дом. Уже работают три пожарных автоцистерны, Огонь охватил 20 квадратных метров. Пожар локализован в 19:46. По предварительной информации, пострадавших нет
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Сегодня ведущую роль будет играть логика, и вероятность ошибок сегодня практически равна нулю. А вот область чувств и эмоций временно отступит на второй план.
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