21.02.2022 20:33 Дмитрий Колоней

Жильцы с питомцами: как их интересы учитывают новые ЖК

По статистике в каждой пятой квартире живут собаки, а в каждой третьей - коты.

Как сообщает РЕДПОСТ , Украина - среди мировых лидеров по количеству домашних животных. Например, по числу кошек на душу населения, мы уступаем только США.

В инфраструктуре современных ЖК классов "комфорт+" и выше уже вовсю предлагается широкий спектр опций для четвероногих. Эти дополнительные блага закладываются в стоимость квадратного метра ждилья. И будет стоить покупателя новостройки на 5-7% дороже.

Популярные опции для собак:

лапомойки (от мини-душа с проточной водой до стенда с портативными лапомойками);

альтанки (будки для отдыха, где пес может спрятаться от жары или дождя или отдохнуть);

дог-боксы (контейнеры и стойки с пакетами);

workout площадки со снарядами для выгула и тренировок;

комната собачьей няни (здесь можно оставить любимца в течение дня).

Есть свои сложности и с обустройством workout-зоны для собак.

По законодательству

Должны быть предусмотрены в ДПТ конкретного района. Эти площадки могут находиться на расстоянии не менее 25 м (если застройка плотная) или 40 м (если застройка умеренная) от жилых домов, детских площадок и спортивной зоны. Максимальная удаленность от жилых домов – 300 м. Не каждый застройщик готов следовать всем этим правилам.

Для котов могут быть предусмотрены

Подоконники для котов

Когтеточки в палисаднике

Канатные лабиринты-лазалки,

Будки-домики на стойках с когтеточками

Условия для котов могут быть и в квартире

широкий подоконник, чтобы кот даже крупной породы, мог комфортно на нем расположиться:

оборудованные кошачьи когтеточки в комнатах

Доя всех домашних животных в домах могут быть устроены на первых коммерческих этажах ЖК:

груминг-салоны,

ветаптеки

мини-лечебницы,

зоомагазины.