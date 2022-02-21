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21.02.2022  20:33   Дмитрий Колоней

Жильцы с питомцами: как их интересы учитывают новые ЖК

По статистике в каждой пятой квартире живут собаки, а в каждой третьей - коты.

Жильцы с питомцами: как их интересы учитывают новые ЖК
Как сообщает РЕДПОСТ, Украина - среди мировых лидеров по количеству домашних животных. Например, по числу кошек на душу населения, мы уступаем только США.
 
В инфраструктуре современных ЖК классов "комфорт+" и выше уже вовсю предлагается широкий спектр опций для четвероногих. Эти дополнительные блага закладываются в стоимость квадратного метра ждилья. И будет стоить покупателя новостройки на 5-7% дороже. 
 
Популярные опции для собак:
  • лапомойки (от мини-душа с проточной водой до стенда с портативными лапомойками);
  • альтанки (будки для отдыха, где пес может спрятаться от жары или дождя или отдохнуть);
  • дог-боксы (контейнеры и стойки с пакетами);
  • workout площадки со снарядами для выгула и тренировок;
  • комната собачьей няни (здесь можно оставить любимца в течение дня).
Есть свои сложности и с обустройством workout-зоны для собак.
 
По  законодательству
  1. Должны быть предусмотрены в ДПТ конкретного района.
  2. Эти площадки могут находиться на расстоянии не менее 25 м (если застройка плотная) или 40 м (если застройка умеренная) от жилых домов, детских площадок и спортивной зоны. Максимальная удаленность от жилых домов – 300 м. Не каждый застройщик готов следовать всем этим правилам. 
 
Для котов могут быть предусмотрены
  • Подоконники для котов 
  • Когтеточки в палисаднике
  • Канатные лабиринты-лазалки,
  • Будки-домики на стойках с когтеточками 
 
Условия для котов могут быть и в квартире
  • широкий подоконник, чтобы кот даже крупной породы, мог комфортно на нем расположиться:
  • оборудованные кошачьи когтеточки в комнатах
 
Доя всех домашних животных в домах могут быть устроены на первых коммерческих этажах ЖК:
  • груминг-салоны,
  • ветаптеки
  • мини-лечебницы,
  • зоомагазины. 
Напомним, ранее мы писали о том, как Харьков заботится о комфорте животных.
 
Источник:   РБК-Украина
 Тэги:  домашние животные, жилья, харьков, украина
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