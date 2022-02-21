21.02.2022 20:33 Дмитрий Колоней
Жильцы с питомцами: как их интересы учитывают новые ЖК
По статистике в каждой пятой квартире живут собаки, а в каждой третьей - коты.
Как сообщает РЕДПОСТ
, Украина - среди мировых лидеров по количеству домашних животных. Например, по числу кошек на душу населения, мы уступаем только США.
В инфраструктуре современных ЖК классов "комфорт+" и выше уже вовсю предлагается широкий спектр опций для четвероногих. Эти дополнительные блага закладываются в стоимость квадратного метра ждилья. И будет стоить покупателя новостройки на 5-7% дороже.
Популярные опции для собак:
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лапомойки (от мини-душа с проточной водой до стенда с портативными лапомойками);
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альтанки (будки для отдыха, где пес может спрятаться от жары или дождя или отдохнуть);
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дог-боксы (контейнеры и стойки с пакетами);
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workout площадки со снарядами для выгула и тренировок;
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комната собачьей няни (здесь можно оставить любимца в течение дня).
Есть свои сложности и с обустройством workout-зоны для собак.
По законодательству
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Должны быть предусмотрены в ДПТ конкретного района.
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Эти площадки могут находиться на расстоянии не менее 25 м (если застройка плотная) или 40 м (если застройка умеренная) от жилых домов, детских площадок и спортивной зоны. Максимальная удаленность от жилых домов – 300 м. Не каждый застройщик готов следовать всем этим правилам.
Для котов могут быть предусмотрены
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Подоконники для котов
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Когтеточки в палисаднике
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Канатные лабиринты-лазалки,
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Будки-домики на стойках с когтеточками
Условия для котов могут быть и в квартире
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широкий подоконник, чтобы кот даже крупной породы, мог комфортно на нем расположиться:
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оборудованные кошачьи когтеточки в комнатах
Доя всех домашних животных в домах могут быть устроены на первых коммерческих этажах ЖК:
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груминг-салоны,
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ветаптеки
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мини-лечебницы,
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зоомагазины.
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