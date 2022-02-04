04.02.2022 14:15 Рита Парфенова

В Харькове проверили, как жители частного сектора убирают тротуары (фото)

Нерадивые хозяева получили предписания.



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Как сообщили в горсовете, сотрудники инспекции КП «Благоустройство» г. Харькова» проверили санитарное состояние частном секторе Холодногорского района, передает РЕДПОСТ.



В Правилах благоустройства города Харькова указано, что уборка территорий, прилегающих на расстоянии 20 м от границы земельного участка, находится в ответственности хозяев этих участков. Следовательно, уборку от снега, мусора, обеспечение свободного прохода участков на расстоянии 20 метров от забора является обязанностью жителей частного сектора.



Во время проверки сотрудники КП «Благоустройство» провели разъяснительные беседы с нарушителями Правил. Также им были вручены предписания о соблюдении надлежащего санитарного состояния территории частного сектора.



Напомним, тех, кто не выполняет требования горсовета и игнорирует предписание, ждет административная ответственность. В случае выявления правонарушений во время повторной проверки, согласно закону, придется заплатить штраф. Согласно статье 152 кодекса Украины об административных правонарушениях это до 1360 гривен для физических лиц, и 1700 гривен для юридических лиц.