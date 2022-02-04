04.02.2022 14:30 Виталий Хиневич

Таможня снизила цену на оформление автомобилей из Кореи

Государственная таможенная служба Украины снизила цену на оформление авто из Кореи.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Автоблог".

Сообщается, что в Украине снизилась цена на процедуру оформления авто доставленных из Кореи. Снижение составило от 400 до 1000 долларов.

Кроме этого отмечается, что новые цены на автомобили, импортируемые из Кореи, создали угрозу задержки вывоза иномарок из порта. Клиенты заявляли, что стоимость была завышена в среднем на 2 тысячи долларов за одну единицу транспорта.