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04.02.2022  14:30   Виталий Хиневич

Таможня снизила цену на оформление автомобилей из Кореи

Государственная таможенная служба Украины снизила цену на оформление авто из Кореи.

авто
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Автоблог".
 
Сообщается, что в Украине снизилась цена на процедуру оформления авто доставленных из Кореи. Снижение составило от 400 до 1000 долларов.
 
Кроме этого отмечается, что новые цены на автомобили, импортируемые из Кореи, создали угрозу задержки вывоза иномарок из порта. Клиенты заявляли, что стоимость была завышена в среднем на 2 тысячи долларов за одну единицу транспорта. 
 
Напомним, правительство изменило правила регистрации автомобилей в Украине.
 
Источник:   Автоблог
 Тэги:  авто, экономика, харьков
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