04.02.2022 14:48 Дмитрий Колоней

В Харькове появится новое пожарное депо

Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на горсовет, городские власти выделят средства на строительство пожарного депо для Основянского и Слободского районов.

Как отметил мэр Харькова Игорь Терехов после осмотра объектов ГСЧС и встречи со спасателями, новое пожарное депо планировалось построить в рамках подготовки города к проведению финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, однако в связи с отсутствием финансирования строительные работы приостановили.

Также руководитель города подчеркнул, что новая пожарная часть необходима, та как здесь будут строиться два новых микрорайона.

"Сегодня мы договорились, что общими усилиями города и застройщика мы достроим депо. Это нужно для того, чтобы плечо доезда было минимальным, и тогда в любой экстремальной ситуации пожарные машины смогут быстро доехать на место происшествия и спасти жизни людей», - подчеркнул городской голова.

Также он напомнил, что городская власть выделила средства на приобретение небольших пожарных машин. Они будут обслуживать центральную часть Харькова. По его словам, благодаря укреплению материально-технической базы время реагирования оперативных служб ГСЧС при возникновении чрезвычайных ситуаций значительно снизится, что в свою очередь повысит безопасность харьковчан.