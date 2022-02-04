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04.02.2022  14:48   Дмитрий Колоней

В Харькове появится новое пожарное депо

Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, городские власти выделят средства на строительство пожарного депо для Основянского и Слободского районов.
 
Как отметил мэр Харькова Игорь Терехов после осмотра объектов ГСЧС и встречи со спасателями,  новое пожарное депо планировалось построить в рамках подготовки города к проведению финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, однако в связи с отсутствием финансирования строительные работы приостановили. 
 
 
Также руководитель города подчеркнул, что новая пожарная часть необходима, та как здесь будут строиться два новых микрорайона.
 
"Сегодня мы договорились, что общими усилиями города и застройщика мы достроим депо. Это нужно для того, чтобы плечо доезда было минимальным, и тогда в любой экстремальной ситуации пожарные машины смогут быстро доехать на место происшествия и спасти жизни людей», - подчеркнул городской голова. 
 
Также он напомнил, что городская власть выделила средства на приобретение небольших пожарных машин. Они  будут обслуживать центральную часть Харькова. По его словам, благодаря укреплению материально-технической базы время реагирования оперативных служб ГСЧС при возникновении чрезвычайных ситуаций значительно снизится, что в свою очередь повысит безопасность харьковчан.
 
Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в Харькове, как отметил Игорь  Терехов, предпринимаются все меры, необходимые для повышения обороноспособности страны.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  игорь терехов, пожарное депо, харьков
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