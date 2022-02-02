02.02.2022 14:10 Евгений Клочко

"Карта Харьковчанина" станет платежным средством и перейдет в смартфон

Более 130 партнеров присоединились к реализации проекта «Карта харьковчанина».



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2 февраля Харьковский городской голова Игорь Терехов встретился с предпринимателями-партнерами «X-card» и поблагодарил их за сотрудничество. Он отметил, что город продолжит поддерживать бизнес.

«Такой проект не осуществил пока ни один город. Мы хотим, чтобы бизнес в Харькове развивался. Для этого создаются все условия. Мы открыты к сотрудничеству и идем навстречу», - подчеркнул городской голова.

Игорь Терехов сообщил, что дисконтными предложениями от аптек, заправок, супермаркетов, строительных компаний и других партнеров могут воспользоваться сотни тысяч горожан. Так, «Карту харьковчанина» уже получили более 368 тыс. жителей города. Планируется, что эта цифра возрастет до 650 тыс. уже в марте.

Заместитель директора КУ «Офис реформ Харькова» Дмитрий Давидьянц добавил, что тогда же начнется и масштабная рекламная кампания партнеров «X-card». Например, для пенсионеров выпустят сопроводительные буклеты, для молодежи – опубликуют информацию в соцсетях, университетских изданиях, городских СМИ и т.д. Кроме того, в мае для бизнес-партнеров хотят провести ярмарку вакансий.

Дмитрий Давидьянц отметил, что также будет развиваться сама карта. Так, в ближайшее время планируется разработать ее электронный аналог.

Кроме того, как сообщил Игорь Терехов, рассматривается возможность сделать «X-card» платежной картой.

Справка. «Карта харьковчанина» - именная, заменяет «E-ticket», предоставляет возможность бесплатно посетить Харьковский зоопарк, а также делать покупки и пользоваться услугами участников проекта по специальной цене. Оформить «Х-card» можно офлайн в центрах предоставления административных услуг или онлайн на Портале электронных сервисов либо воспользовавшись мобильным приложением «Мой Харьков».

Ранее сообщалось, что партнером "Карты Харьковчанина" стал ещё один продовольственный супермаркет