02.02.2022 14:24 Рита Парфенова

Коронавирус: когда «Омикрон» вытеснит «Дельту»

Штамм коронавируса «Омикрон» сможет вскоре вытеснить циркулирующий в Украине вариант «Дельта».





Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, передает РЕДПОСТ.



«Омикрон» скоро вытеснит «Дельту». Мировые тенденции подтверждают, что для этого необходимо до восьми недель распространения нового варианта», — отметил Кузин.



По его словам, середина февраля станет пиковой по показателям количества заразившихся коронавирусной болезнью.

В то же время в Минздраве напоминают, что «Омикрон» характеризуется более быстрым распространением. И, кроме вакцинации, важно соблюдать карантинные меры.

Несколько важных правил:

носите маску;

избегайте мест большого скопления людей;

почаще проветривайте помещение;

часто мойте руки с мылом;

не касайтесь глаз, носа, рта немытыми руками;

избегайте объятий, поцелуев и рукопожатий.

Напомним, в результате проведения исследований ученые Ганноверской медицинской школы и Рурского университета назвали жидкости, которые инактивируют вирусы.