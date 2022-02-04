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04.02.2022  15:00   Виталий Хиневич

Из супермаркетов Харькова изымают темный шоколад: названа причина

Операторы рынка в случае обнаружения шоколада должны прекратить его реализацию.

Шоколад
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Госпотребслужбу в Харьковской области.
 
Сообщается, что в темном шоколаде с апельсиновой цедрой французского производства найден незадекларированный молочный ингредиент.
 
 
В случае выявления товара операторы рынка обязаны изъять из реализации продукцию и обратиться в структурные подразделения управления.
 
Напомним, ранее в Харькове обнаружено сливочное масло с растительными жирами. 
 
Источник:   Госпотребслужба Харьковской области
 Тэги:  шоколад, происшествие, харьков
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