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04.02.2022  15:25   Виталий Хиневич

В Новой Зеландии попугай похитил у туристов видеокамеру и заснял преступление (видео)

В Новой Зеландии попугай у туристов украл GoPro и снял свой побег.

 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Униан".
 
Сообщается, что попугай вида "Кеа" украл видеокамеру у туристов, которые в момент похищения любовались попугаями данного вида. Записывающее устройство в момент происшествия было включено, что позволило запечатлеть полет попугая, похитившего камеру.
 
Владельцы GoPro пошли следом за птицей, и нашли ее сидящей на земле рядом с аппаратурой. Попугаи "Кеа" известны своим любопытным и игривым  характером, а также являются любителями украсть интересные блестящие предметы. 
 
Напомним, в Харьковском зоопарке - переезд. Теперь к нему присоединились еще и попугаи ары. Птицы пока адаптируются к своему новенькому помещению, которое специально сделали максимально приближенным к природным условиям.
 
Источник:   Униан
 Тэги:  новая зеландия, туристы, происшествие, харьков
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