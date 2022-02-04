04.02.2022 15:25 Виталий Хиневич

В Новой Зеландии попугай похитил у туристов видеокамеру и заснял преступление (видео)

В Новой Зеландии попугай у туристов украл GoPro и снял свой побег.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Униан".

Сообщается, что попугай вида "Кеа" украл видеокамеру у туристов, которые в момент похищения любовались попугаями данного вида. Записывающее устройство в момент происшествия было включено, что позволило запечатлеть полет попугая, похитившего камеру.

Владельцы GoPro пошли следом за птицей, и нашли ее сидящей на земле рядом с аппаратурой. Попугаи "Кеа" известны своим любопытным и игривым характером, а также являются любителями украсть интересные блестящие предметы.

Напомним, в Харьковском зоопарке - переезд. Теперь к нему присоединились еще и попугаи ары . Птицы пока адаптируются к своему новенькому помещению, которое специально сделали максимально приближенным к природным условиям.