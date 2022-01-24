24.01.2022 12:33 Рита Парфенова

Опасную детскую игрушку запретили продавать в гипермаркете Харькова

Пожарный пластмассовый автомобиль, который продавали в гипермаркете Харькова, сняли с реализации из-за риска травмирования детей.

Сотрудники Госпротребслужбы выдали запрет на продажу опасной детской игрушки, передает РЕДПОСТ.



Речь идет о пластмассовом пожарном автомобиле. Ее взяли на экспертизу во время плановой проверки в строительно-хозяйственном гипермаркете Харькова. В ходе лабораторных исследований установлено, что на машинке имеются острые углы и заусеницы, которые могут травмировать детей во время игры.



В ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области рассказали, какие игрушки следует выбирать, чтобы обезопасить своих детей.



В первую очередь, следует обратить внимание на наличии на упаковке знака соответствия техническим регламентам: эмблема имеет форму незамкнутого с правой стороны круга, внутри которого помещено стилизованное изображение трилистника.



Лучше не покупать детские игрушки на стихийных рынках – дешевая продукция неизвестных производителей – не лучший подарок ребенку: кроме видимых опасностей (некачественно обработанные, острые детали), рискуете приобрести и скрытые (токсичные вещества в составе изделия).



Яркие, крашеные, резиновые или пластиковые игрушки могут быть опасны для здоровья ребенка, поскольку содержат свинец или другие вредные вещества. Например, полициклические ароматические углеводороды (ПАВ), нонифенол, формальдегид, никель и оловоорганические соединения могут спровоцировать отравление, хронические аллергии, ожоги и даже онкологические заболевания и задержку развития ребенка.



Выбирая игрушки младенцам до года, стоит придерживаться следующих правил:

Не выбирайте игрушки, которые очень ярко окрашены, лакированы, ведь краска может быть токсичной и опасной для здоровья.

Не стоит покупать для детей помладше игрушки с мелкими деталями, которые ребенок может отломить и проглотить.

Не выбирайте игрушки, имеющие ощутимый запах.

Ранее мы писали, что на полках харьковских магазинов может появиться детская посуда из Китая, содержащая опасные летучие вещества.



