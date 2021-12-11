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11.12.2021  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные, 11 и 12 декабря

В эти выходные погода в Харькове постепенно будет возвращаться к обычным декабрьским температурам.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные, 11 и 12 декабря

В выходные, 11 и 12 декабря погодные условия будут формироваться под влиянием юго-западной периферии антициклона Xavielle. Существенных осадков не ожидается, но усилится ветер и температура снизится на 3-5°C. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

В субботу, 11 декабря, весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков. Ветер восточный, 7-12 м/сек, днем ​​местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью около +1°...+3°С, днем +2°...+4°С (температура комфорта -2°С).

В воскресенье, 12 декабря, на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4°...+1°С, днем 0°...+5°С (температура комфорта -3°С).

Вероятность магнитных бурь: 5%. Ожидается небольшое повышение солнечное активности. Тем не менее магнитных бурь эксперты не прогнозируют.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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