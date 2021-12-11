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11.12.2021  14:42   

Апокалипсис прошлого: Почему крокодилы выжили, а динозавры - нет

Крокодилы и другие существа продолжили существование после глобальной катастрофы, погубившей "ужасных ящеров".


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Сегодня, крокодилы выжили после атероида, погубившего большую часть динозавров по нескольким причинам.
  1. Они могут долго жить без еды. Их тела потребляют очень мало энергии – они много лежат, медленно дышат и имеют очень медленное сердцебиение. Крокодилы могут задерживать дыхание под водой более часа и обходиться без еды в течение нескольких месяцев, а иногда и более года.
  2. Обитали в местах, не так сильно пострадавших от падения.
  3. Они в основном жили в таких местах, как реки, озера и побережья, где животные не так сильно нуждаются в зелени. Мертвые растения и животные смываются с окружающей земли, которую поедают крошечные существа, а затем их поедают более крупные существа, включая крокодилов. Поэтому, в отличие от динозавров, живущих на суше, крокодилы в реке не умерли бы от голода, как только умерли зеленые растения.
Кроме них выжили более мелкие динозавры с оперением и клювом, позднее ставшие птицами, и мелкие млекопитающие – в том числе предки людей
 
Похожая причина помогает объяснить, почему предки людей также пережили столкновение с астероидом. Это были мелкие млекопитающие, которые жили ближе к концу эпохи динозавров, и их выживание привело к появлению всех видов млекопитающих, включая и человека.
 
 
Источник:   Сегодня
 Тэги:  крокодилы, выживание
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