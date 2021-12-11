11.12.2021 14:42

Апокалипсис прошлого: Почему крокодилы выжили, а динозавры - нет

Крокодилы и другие существа продолжили существование после глобальной катастрофы, погубившей "ужасных ящеров".



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Сегодня, крокодилы выжили после атероида, погубившего большую часть динозавров по нескольким причинам.

Они могут долго жить без еды. Их тела потребляют очень мало энергии – они много лежат, медленно дышат и имеют очень медленное сердцебиение. Крокодилы могут задерживать дыхание под водой более часа и обходиться без еды в течение нескольких месяцев, а иногда и более года. Обитали в местах, не так сильно пострадавших от падения. Они в основном жили в таких местах, как реки, озера и побережья, где животные не так сильно нуждаются в зелени. Мертвые растения и животные смываются с окружающей земли, которую поедают крошечные существа, а затем их поедают более крупные существа, включая крокодилов. Поэтому, в отличие от динозавров, живущих на суше, крокодилы в реке не умерли бы от голода, как только умерли зеленые растения.

Кроме них выжили более мелкие динозавры с оперением и клювом, позднее ставшие птицами, и мелкие млекопитающие – в том числе предки людей

Похожая причина помогает объяснить, почему предки людей также пережили столкновение с астероидом. Это были мелкие млекопитающие, которые жили ближе к концу эпохи динозавров, и их выживание привело к появлению всех видов млекопитающих, включая и человека.