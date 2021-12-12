12.12.2021 08:00

12 декабря: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

Сегодня отмечается День Сухопутных войск Украины.

Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины были сформированы в составе Вооруженных Сил на основании указа президента и в соответствии со статьей 4 закона Украины «О Вооруженных Силах Украины» в 1997 году.

По своему предназначению и объему возложенных задач Сухопутные войска играют определяющую роль в выполнении Вооруженными Силами своих функций как в мирное, так и в военное время.



Территориально делятся на Западное оперативное командование и Южное оперативное командование.



Состоят из нескольких родов войск:

- механизированных и танковых войск;

- ракетных войск и артиллерии;

- армейской авиации;

- аэромобильных войск;

- войск противовоздушной обороны.



Сухопутные войска являются главным носителем боевого могущества независимого Украинского государства. По численности они составляют почти половину всех Вооруженных Сил Украины.

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Ежегодно во второе воскресенье декабря в Украине отмечается День благотворительности.



Этот праздник установлен Указом президента от 13 декабря 2007 года.



Смысл слова «благотворительность» понятен, наверное, каждому человеку. Творить благо – то есть, оказывать безвозмездную помощь тем, кто в ней нуждается. Благотворительность оказывается добровольно в любой приемлемой форме: выполнение каких-либо работ или оказание услуг, дарение имущества, оказание финансовой поддержки. Благотворительностью могут заниматься частные лица или организации, благотворительные фонды.

Также в этот день...

В 1792 году в Вене 22-летний Людвиг Ван Бетховен взял первый урок музыкальной композиции у Франца Йозефа Гайдна, заплатив за него в современном эквиваленте 19 центов.



1821 – родился Гюстав Флобер, французский писатель.



1876 – русский инженер Павел Яблочков изобрел дуговую лампу без регулятора – электрическую «свечу».



1911 – Столица Индии перемещена из Калькутты в Дели.



1915 – родился Фрэнк Синатра, американский певец и киноактер. Прославился романтическим стилем исполнения песен и «медовым» (crooning) голосом, а также эффектной внешностью.



1925 – родился Владимир Шаинский, российский композитор. Широко известен, в основном как автор многочисленных произведений для детей. За годы творческой деятельности он сочинил оперу для детей «Трое против Марабука» (1974), несколько мюзиклов, мультфильмы «Чебурашка», «Шапокляк», «Катерок», «Крошка Енот», «Трям, здравствуйте!», музыкальные сказки «2х2=4», «Площадь картонных часов» и многие, многие другие.



1925 – в США открыта гостиница «Мотель», давшая название всем мотелям.



1928 – родился Леонид Быков, актер и кинорежиссер.



1941 – родился Виталий Соломин, актер театра и кино, доктор Ватсон в советской экранизации рассказов о Шерлоке Холмсе. Среди многочисленных пар Холмсов и Ватсонов, которых в истории набралось несколько десятков, сами англичане признают только своих собственных и... русских: ливановский Холмс и соломинский Ватсон стали лучшими в мировом кино.



1946 – родилась Клара Новикова, артистка эстрады.



1946 – впервые в продаже появилось моющее средство «Тайд».



1991 – Верховный Совет Украины принял Закон о внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украинской ССР, согласно которому отменялась 122 статья УК Украины (за добровольные гомосексуальные отношения). С того момента предусматривается наказание за гомосексуальные отношения только в случае применения насилия.



1970 – родилась Дженнифер Коннелли, американская актриса («Игры разума», «Однажды в Америке», «Реквием по мечте», «Дом из песка и тумана», «Кровавый алмаз»).



1977 – родился Сергей Светлаков, бывший кавээнщик, комедийный актер и телеведущий.



1963 – «The Beatles» с песней «I Want to Hold Your Hand» в третий раз поднялись на высшую строчку британского хит-парада.



1963 – провозглашение независимости Кении.



1979 – Политбюро ЦК КПСС приняло решение ввести советские войска в Афганистан.



1980 – нефтяной магнат Арманд Хаммер за 5.28 миллионов долларов купил на аукционе в Лондоне датированную 1508 годом 36-страничную тетрадь с заметками Леонардо да Винчи (самая высокая цена, заплаченная когда-либо за рукопись).



1990 – в список Мирового наследия ЮНЕСКО внесли первый украинский объект под названием «Софийский собор в Киеве и прилегающие монастырские здания, Киево-Печерская лавра».



1991 – Верховная Рада Украины приняла закон, которым отменила уголовную ответственность за добровольные гомосексуальные отношения.



1991 – независимость Украины признала Грузия.



1991 – Литва стала первым государством из бывших советских республик, которая установила дипломатические отношения с Украиной.



2007 – Национальный Совет Словацкой Республики принял Декларацию, в которой осуждает Голодомор 1932-33 в Украине как акт истребления человечества учиненный тоталитарным сталинским режимом.



2008 – Швейцария присоединилась к Шенгенской зоне и стала 25-й страной-участницей соглашения о безвизовом перемещении.

Именины отмечают:

Ольга, Парамон.