12.12.2021 09:23 Дмитрий Колоней

В шаге от возращения титулов: Василий Ломаченко победил Ричарда Комми (видео)

Украинский боксер продолжает свое победное возвращение.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке украинский боксер Василий Ломаченко победил ганца Ричарда Комми в бою за звание интерконтинентального чемпиона мира в лёгком весе. После 12 раундов украинец победил единогласным решением судей. В седьмом раунде Ломаченко отправил Комми в нокдаун, но ганец сумел продолжить бой.

На бой прилетел и чемпион IBF, WBO, IBF, WBA в тяжёлом весе, украинец Александр Усик.

В июне Василий победил Масаёси Накатани. После победы над Комми у Ломаченко 16 побед (11 нокаутом) и 2 поражения, а у Комми теперь 30 побед (27 нокаутом) и 4 поражения.

Теперь Василий Ломаченко - претендент на бой за возращение чемпионских поясов с нынешним их обладателем Джорджем Комбососом.

Напомним, ранее мы писали о победном возвращении Ломаченко на ринг.