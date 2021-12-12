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12.12.2021  09:23   Дмитрий Колоней

В шаге от возращения титулов: Василий Ломаченко победил Ричарда Комми (видео)

Украинский боксер продолжает свое победное возвращение.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке украинский боксер Василий Ломаченко победил ганца Ричарда Комми в бою за звание интерконтинентального чемпиона мира в лёгком весе. После 12 раундов украинец победил единогласным решением судей. В седьмом раунде Ломаченко отправил Комми в нокдаун, но ганец сумел продолжить бой.
 
На бой прилетел и чемпион IBF, WBO, IBF, WBA в тяжёлом весе, украинец Александр Усик.
 
 
В июне Василий победил Масаёси Накатани. После победы над Комми у Ломаченко 16 побед (11 нокаутом) и 2 поражения, а у Комми теперь 30 побед (27 нокаутом) и 4 поражения.
 
Теперь Василий Ломаченко - претендент на бой за возращение чемпионских поясов с нынешним их обладателем Джорджем Комбососом. 
 
 
Напомним, ранее мы писали о победном возвращении Ломаченко на ринг.
 
Тэги:  ломаченко, победа, украина, харьков
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