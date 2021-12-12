В шаге от возращения титулов: Василий Ломаченко победил Ричарда Комми (видео)
Украинский боксер продолжает свое победное возвращение.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке украинский боксер Василий Ломаченко победил ганца Ричарда Комми в бою за звание интерконтинентального чемпиона мира в лёгком весе. После 12 раундов украинец победил единогласным решением судей. В седьмом раунде Ломаченко отправил Комми в нокдаун, но ганец сумел продолжить бой.
На бой прилетел и чемпион IBF, WBO, IBF, WBA в тяжёлом весе, украинец Александр Усик.