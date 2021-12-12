12.12.2021 10:41 Анжелика Демидова

Картофеля много, но он подорожает: мнение аграриев

В этом году в Украине вырастили больше картошки чем в прошлом, уверяют аграрии, а значит, говорят, подорожание ожидается незначительное, сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ, согласно информации Национальной академии аграрных наук (НААН).



Фото из открытых источников

В этом году площади посева картофеля были значительно увеличены. В среднем в Украине урожайность корнеплода в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличилась на 15%. А в некоторых регионах даже на 30%, отмечают учёные. Исходя из таких показателей, существенного роста цены не прогнозируют.

“Два года ценовая политика на продовольственный картофель держалась примерно на одном уровне и люди много посадили картофеля. Поэтому картошки хватит всем. И цена его больше чем на гривну, думаю, не вырастет”, - сказал Николай Фурдыга, заместитель директора по научной работе НААН Украины.

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Цена картофеля в течение года постоянно колеблется, растёт - падает. В 2020 году корнеплода, по оценкам специалистов, вырастили не очень много, урожайность составила 20,72 млн тонн. И в начале этого года картофель начал дорожать, цены повысились почти на 20%. Если в январе за килограмм просили 10,15 гривен, то уже в марте - 12,17 гривен. Затем новый урожай - новые цены. И в сентябре цена картофеля на опте составляла уже около 6.5 гривен. Сейчас в рознице, в зависимости от места покупки, картофель можно приобрести за 8,5 гривен за килограмм. Значит, согласно прогнозов аграриев, цена составит максимум 9,5 гривен. А вот цена "борщевого" набора к концу года, предполагают экономисты, вырастет приблизительно на 20%, т.к. перед праздниками всё время растет спрос на продукты.

Напомним, ранее мы писали о том, что сливочное масло на харьковских прилавках поднимется в цене до конца года на 15%.