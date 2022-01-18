    
Главная Новости Харькова Спорт "Ломо" против "Танка": Дэвис готов биться с Ломаченко
18.01.2022  15:31   Дмитрий Колоней

"Ломо" против "Танка": Дэвис готов биться с Ломаченко

Об этом заявил тренер американца, комментируя возможный бой боксеров.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ESNEWS, наставник легковеса Джервонты Дэвиса (26 побед (24 нокаутом) и ни одного поражения). Келвин Форд заявил о заинтересованности в поединке против украинца Василия Ломаченко.
 
 
Тренер "Танка" считает потенциальный поединок мегафайтом, которого ждут болельщики.
 
"Не знаю, против кого будет следующий бой Ломаченко. 2022 год будет очень интересным для всех», – заявил Келвин Форд.
 
Дэвис в декабре прошлого годапобедил мексиканца Исаака Круса единогласным решением судей.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что Ломаченко победил ганца Ричарда Комми в рамках боксерского шоу, прошедшего в декабре 2021 года. В этом противостоянии единогласным решением судей победил украинский боксер. На его счету 16 побед (11 нокаутом) и два поражения.
 
 
Тэги:  ломаченко, бокс, украина, дэвис
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.12 Спорт В шаге от возращения титулов: Василий Ломаченко победил Ричарда Комми (видео) 11.12 Спорт Близится бой Ломаченко-Комми (видео) 04.10 Спорт Жестокое убийство: экс-чемпиону мира, бившемуся с Ломаченко, грозит смертная казнь (видео)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 