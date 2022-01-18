18.01.2022 15:31 Дмитрий Колоней
"Ломо" против "Танка": Дэвис готов биться с Ломаченко
Об этом заявил тренер американца, комментируя возможный бой боксеров.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на ESNEWS, наставник легковеса Джервонты Дэвиса (26 побед (24 нокаутом) и ни одного поражения). Келвин Форд заявил о заинтересованности в поединке против украинца Василия Ломаченко.
Тренер "Танка" считает потенциальный поединок мегафайтом, которого ждут болельщики.
"Не знаю, против кого будет следующий бой Ломаченко. 2022 год будет очень интересным для всех», – заявил Келвин Форд.
Дэвис в декабре прошлого годапобедил мексиканца Исаака Круса единогласным решением судей.
Напомним, ранее мы писали о том, что Ломаченко победил ганца Ричарда Комми
в рамках боксерского шоу, прошедшего в декабре 2021 года. В этом противостоянии единогласным решением судей победил украинский боксер. На его счету 16 побед (11 нокаутом) и два поражения.
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