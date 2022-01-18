18.01.2022 15:55 Виталий Хиневич

Новый штамм COVID-19 готовы встречать харьковские медики

Городские лечебные учреждения готовы к борьбе с новым штаммом коронавируса "Омикрон".

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.

Сообщается, что после осенней волны коронавирусной инфекции, в городе не прекращались работы над укреплением материально-технической базы медицинских учреждений.

«В промежуточный период мы закупали кровати, проводили кислородную трассу, установили дополнительную кислородную станцию. На сегодняшний день в наших больницах стоят уже две такие станции – в 13-й и 18-й больницах, которые обеспечивают кислородом 160 и 240 коек соответственно. Также продолжаем устанавливать кислородные точки, в частности, проводим трассу в больницах № 8, 17 и 18. Кроме того, наши врачи прошли дополнительное обучение, необходимое во время работы с новым штаммом», - сообщила вице-мэр Светлана Горбунова-Рубан.

Кроме этого отмечается, что в первые две недели 2022 года наблюдается рост заболеваемости на коронавирусную инфекцию. Одной из причин прироста заболеваемости является нарушение карантинных норм, а также тот факт, что новый штамм "Омикрон" более заразен.

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«Сейчас заболеваемость коронавирусной инфекцией имеет несколько другие характеристики. Она похожа на ОРВИ, например, грипп, и протекает легче и быстрее, чем в прошлую волну. Однако, к сожалению, она очень контагиозна. Новый штамм имеет меньший инкубацинный период – три дня. Таким образом, вирусоноситель заражает в пять раз больше людей, чем это было с «Дельтой», - подчеркнула вице-мэр.

Напомним, штамм Омикрон чаще поражает женщин. Об этом указывает тенденция со всего мира, включая Южную Африку.