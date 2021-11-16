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16.11.2021  14:58   Дмитрий Колоней

Реванш: Александр Усик начал подготовку к ответному бою с Джошуа

Началась активная физподгтовка спортсмена


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на соцсети, Александр Усик, триумфально одолевший британца Энтони Джошуа в сентябре 2021 года, вернулся к тренировкам. Украинец отдохнул в Грузии и Сербии и вернулся в Киев. Здесь он приступил к подготовке к реваншу против боксера с Туманного Альбиона. Кадрами работы Александра Усика в тренажерном зале поделился его наставник по физподготовке Валентин Литвинчук. Украинский супертяж тренируется с гирей под песню известного барда.
 
 

Напомним, ранее мы писали о том, что повторный поединок Александра Усика против Энтони Джошуа может состояться в начале лета следующего года. "Наиболее реалистично, реванш Джошуа – Усик состоится в конце марта или начале апреля", – заявил Эдди Хирн. Но есть и очень неожиданный возможный срок реванша. "Дедлайном для реванша, вероятно, будет начало лета", – отметил Хирн. "Но на самом деле мы не планируем проводить его настолько поздно".

Тэги:  бокс, усик, харьков, джошуа, украина
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