Реванш: Александр Усик начал подготовку к ответному бою с Джошуа

Началась активная физподгтовка спортсмена
November 16, 2021
Напомним, ранее мы писали о том, что повторный поединок Александра Усика против Энтони Джошуа может состояться в начале лета следующего года. "Наиболее реалистично, реванш Джошуа – Усик состоится в конце марта или начале апреля", – заявил Эдди Хирн. Но есть и очень неожиданный возможный срок реванша. "Дедлайном для реванша, вероятно, будет начало лета", – отметил Хирн. "Но на самом деле мы не планируем проводить его настолько поздно".
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