16.11.2021 14:58 Дмитрий Колоней

Реванш: Александр Усик начал подготовку к ответному бою с Джошуа

Началась активная физподгтовка спортсмена



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на соцсети, Александр Усик, триумфально одолевший британца Энтони Джошуа в сентябре 2021 года, вернулся к тренировкам. Украинец отдохнул в Грузии и Сербии и вернулся в Киев. Здесь он приступил к подготовке к реваншу против боксера с Туманного Альбиона. Кадрами работы Александра Усика в тренажерном зале поделился его наставник по физподготовке Валентин Литвинчук. Украинский супертяж тренируется с гирей под песню известного барда.

Напомним, ранее мы писали о том, что повторный поединок Александра Усика против Энтони Джошуа может состояться в начале лета следующего года. "Наиболее реалистично, реванш Джошуа – Усик состоится в конце марта или начале апреля", – заявил Эдди Хирн. Но есть и очень неожиданный возможный срок реванша. "Дедлайном для реванша, вероятно, будет начало лета", – отметил Хирн. "Но на самом деле мы не планируем проводить его настолько поздно".