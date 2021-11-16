16.11.2021 15:05 Лера Кононова

Прививка от гриппа: Украина движется к европейским стандартам

Пилотный проект вакцинации от гриппа, делающий процесс доступным и быстрым, стартовал 10 ноября в Украине.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Каждый совершеннолетний украинец сможет приобрести вакцину, пройдя осмотр врача на месте покупки.

Все данные после вакцинации вносят в электронную систему, а за пациентом наблюдают ещё 20 минут после, хотя прививка от гриппа и считается самой безопасной. Сейчас в проекте участвует 5 аптек Киева.

За 6 дней 5 аптек столицы выполнили вакцинацию 1714 украинцев.

"Мы надеемся, что пилотный проект по прививке от гриппа в аптеках будет успешно реализован, продолжится и масштабируется в следующем году", – говорит Ирина Руденко, генеральный директор Директората общественного здоровья и профилактики заболеваемости Минздрава Украины.

По словам главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, вакцинация вне больниц и поликлиник популярна среди украинцев, а потому теперешняя задача – закончить работу над изменениями в нормативно-правовых актах, поскольку именно эти изменения дадут возможность упростить процесс вакцинации на всех этапах и создать европейский стандарт в Украине.

Также Кузин призывает украинцев не забывать, что не смотря на пандемию ковида, другие болезни не отступают и от них тоже нужно прививаться. В этом сезоне в Украину планируют ввезти 1,25 миллионов доз вакцин разных производителей.

Напомним, французский производитель вакцин «Valneva» заявил об успешных клинических испытаниях.