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16.11.2021  15:05   Лера Кононова

Прививка от гриппа: Украина движется к европейским стандартам

Пилотный проект вакцинации от гриппа, делающий процесс доступным и быстрым, стартовал 10 ноября в Украине.

Вакцинация в Украине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины. 
 
Каждый совершеннолетний украинец сможет приобрести вакцину, пройдя осмотр врача на месте покупки.
 
Все данные после вакцинации вносят в электронную систему, а за пациентом наблюдают ещё 20 минут после, хотя прививка от гриппа и считается самой безопасной. Сейчас в проекте участвует 5 аптек Киева. 
 
За 6 дней 5 аптек столицы выполнили вакцинацию 1714 украинцев. 
 
 
"Мы надеемся, что пилотный проект по прививке от гриппа в аптеках будет успешно реализован, продолжится и масштабируется в следующем году", – говорит Ирина Руденко, генеральный директор Директората общественного здоровья и профилактики заболеваемости Минздрава Украины. 
 
По словам главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, вакцинация вне больниц и поликлиник популярна среди украинцев, а потому теперешняя задача – закончить работу над изменениями в нормативно-правовых актах, поскольку именно эти изменения дадут возможность упростить процесс вакцинации на всех этапах и создать европейский стандарт в Украине. 
 
Также Кузин призывает украинцев не забывать, что не смотря на пандемию ковида, другие болезни не отступают и от них тоже нужно прививаться. В этом сезоне в Украину планируют ввезти 1,25 миллионов доз вакцин разных производителей.
 
Напомним, французский производитель вакцин «Valneva» заявил об успешных клинических испытаниях.
 
Источник:   МОЗ Украины
 Тэги:  вакцинация, харьков
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