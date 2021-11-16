16.11.2021 15:20 Евгений Клочко

В Харькове запускается новый проект для неслышащих харьковчан

Харьковская городская общественная организация для людей с инвалидностью "Креавита" анонсировала запуск проекта для людей с проблемами слуха.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на официальную страницу организации в Фейсбук.

Теперь харьковчане, имеющие проблемы со слухом, смогут получать самые важные новости нашего города из первых уст. Информационные сообщения, брифинги, выступления представителей Харьковского горисполкома будут озвучены на жестовом языке.

Этот проект появился благодаря харьковчанам, которые проголосовали за него в рамках "Общественного бюджета участия", а также при поддержке Управления по социальным вопросам Департамента социальной политики Харьковского городского совета.

Организаторы проекта поблагодарили всех, кто голосовал за него в начале года на конкурсе "бюджета участия"

Отметим, что данный проект предлагает создание в Харькове Центра перевода на жестовой язык важной видео- и аудио-информационной продукции, которая недоступна для глухих людей (пресс-конференции, брифинги, презентации) с помощью перевода на жестовой язык (для жестоких) и титрование (для оглохших, но не владеющих жестовым языком, например, пожилые люди).

"11 ноября 2021 года Игорь Александрович Терехов принял присягу харьковского городского головы и обратился ко всем харьковчанам с речью, в которой он заявил свои приоритеты в развитии города. И именно этим выступлением с переводом на жестовый мы начинаем проект по озвучиванию важных новостей Харькова для неслышащих харьковчан", - говорят организаторы проекта.