11.12.2021 20:28 Дмитрий Колоней

Близится бой Ломаченко-Комми (видео)

Победа в этом поединке может дать Василию Ломаченко шанс вернуть его чемпионские пояса.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, бывший чемпион мира украинец Василий Ломаченко этой ночью проведет очередной бой на ринге. На этот раз его соперником будет представитель Ганы Ричард Комми. На кону будет пояс интерконтинентального чемпиона мира в легком весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Этот бой чрезвычайно важен для Василия, так как победа в нем даст ему шанс побороться за возращение чемпионских поясов с нынешним их обладателем Джорджем Комбососом.

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Напомним, ранее мы писали о победном возвращении Ломаченко на ринг.