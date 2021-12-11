Близится бой Ломаченко-Комми (видео)

Победа в этом поединке может дать Василию Ломаченко шанс вернуть его чемпионские пояса.
Как сообщает РЕДПОСТ, бывший чемпион мира украинец Василий Ломаченко этой ночью проведет очередной бой на ринге. На этот раз его соперником будет представитель Ганы Ричард Комми. На кону будет пояс интерконтинентального чемпиона мира в легком весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO).
Этот бой чрезвычайно важен для Василия, так как победа в нем даст ему шанс побороться за возращение чемпионских поясов с нынешним их обладателем Джорджем Комбососом.
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Большинство людей сегодня будет ощущать внутреннее напряжение, не имеющее выхода. Или же просто странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
В эти выходные погода в Харькове постепенно будет возвращаться к обычным декабрьским температурам.
Сегодня весь мир отмечает дни того, к чему нельзя относиться без увлеченности и страсти.
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