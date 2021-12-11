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11.12.2021  18:54   Дмитрий Колоней

Внезапная смерть: в Харькове на остановке - труп мужчины (фото)

О скончавшемся харьковчанине сообщают очевидцы.

Внезапная смерть: Умер мужчина на остановке возле метро Индустриальная

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове внезапно умер харьковчанин. Произошло это на остановке возле метро Индустриальная. По свидетельствам очевидцев, умер дедушка.

 
Один из присутвовавших при этом харьковчан написал в комментариях, что, возможно, мужчина был пьян. Также он отмечает, что дедушка еще был жив, когда он уезжал. Он удивляется пассивнсти людей: "Он дышал, вообще непонятно почему не оказывали помощь, я ждал маршрутку минут 15, они просто находились возле него. Почему не госпитализировали?". Других подробностей пока нет.
 
Напомним, ранее мы писали о смерти мужчины в 27 трамвае.
 

 

Тэги:  смерть, труп, харьков, основка, умер дедушка
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