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11.12.2021  17:43   Дмитрий Колоней

Мимо Земли на огромной скорости летит крупный астероид

По данным NASA, длина космического камня составляет около 330 метров, что больше Эйфелевой башни (324 м)

Мимо Земли на огромной скорости летит крупный астероид
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Укринформ и NASA, сегодня, 11 декабря 2021 года, мимо земли мчится огромный и дорогой астероид.  
 
Небесное тело летит на расстоянии около 3,9 миллиона километров от от Земли. Сорость его движения равна 6 578 км в секунду  (23 000 километров в час). Как предполагают астрономы, он состоит из ценной руды и содержит никель, кобальт и железо на сумму свыше $4,7 миллиарда долларов.
 
 
В NASA отметили, что ни размер, ни расстояние к Земле астероида не представляют угрозы для нашей планеты.
 
Наопнгим, ранее мы писали о спутнике с харьковским агрегатом на борту, который вывели на орбиту.
 

 

Источник:   Укринформ
 Тэги:  летит астероид, земля, харьков
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