Мимо Земли на огромной скорости летит крупный астероид

По данным NASA, длина космического камня составляет около 330 метров, что больше Эйфелевой башни (324 м)
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Большинство людей сегодня будет ощущать внутреннее напряжение, не имеющее выхода. Или же просто странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
В эти выходные погода в Харькове постепенно будет возвращаться к обычным декабрьским температурам.
Сегодня весь мир отмечает дни того, к чему нельзя относиться без увлеченности и страсти.
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