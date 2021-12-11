Новое ДТП на окружной: В Харькове разбились два легковых авто (фото, видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, в Харькове - дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась на окружной. Здесь, возле выезде с Салтовского шоссе, разбились два автомобиля Жигули. Машины превращены в груду металла. Подробностей о причинах аварии и степени пострадавших в ней пока нет.
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Большинство людей сегодня будет ощущать внутреннее напряжение, не имеющее выхода. Или же просто странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
В эти выходные погода в Харькове постепенно будет возвращаться к обычным декабрьским температурам.
Сегодня весь мир отмечает дни того, к чему нельзя относиться без увлеченности и страсти.
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