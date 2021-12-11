11.12.2021 21:29 Дмитрий Колоней

Новое ДТП на окружной: В Харькове разбились два легковых авто (фото, видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, в Харькове - дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась на окружной. Здесь, возле выезде с Салтовского шоссе, разбились два автомобиля Жигули. Машины превращены в груду металла. Подробностей о причинах аварии и степени пострадавших в ней пока нет.

Читайте также: Смертельное ДТП на окружной Харькова: фура раздавила легковушку (видео)

Напомним, ранее мы писали о жутком ДТП на окружной 25 ноября 2021 года около 17:30. Оно также случилось в районе перекрестка с Салтовское шоссе. Тогда произошло столкновение автомобиля Chevrolet Nubira, который двигался со стороны Волчанск в направлении Харькова и пересекал указанный перекресток на зеленый сигнал светофора, с автомобилем MAN с полуприцепом, двигавшимся по окружной дороге со стороны с. Затишье к автодороге «Харьков-Липцы» и пересекал перекресток на красный сигнал светофора.

После столкновения транспортных средств автомобиль MAN с полуприцепом опрокинулся на левый борт на встречную полосу движения, где в это время находился автомобиль такси Renault Logan. Трое людей, находившихся в нем, водитель, женщина и девочка, погибли. Кроме того, полуприцеп зацепил автомобиль Suzuki СХ-4, который в это время также находился на встречной полосе движения. Механические повреждения также получил автомобиль MAN, который в это время стоял на запрещающий сигнал светофора.