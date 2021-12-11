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11.12.2021  21:29   Дмитрий Колоней

Новое ДТП на окружной: В Харькове разбились два легковых авто (фото, видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.

ДТП Харьков: На окружной разбились двое Жигулей возле выезда с Салтовского шоссе

Как сообщает РЕДПОСТ, в Харькове - дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась на окружной. Здесь, возле выезде с Салтовского шоссе, разбились два автомобиля Жигули. Машины превращены в груду металла. Подробностей о причинах аварии и степени пострадавших в ней пока нет.

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Напомним, ранее мы писали о жутком ДТП на окружной 25 ноября 2021 года около 17:30. Оно также случилось в районе перекрестка с Салтовское шоссе. Тогда произошло столкновение автомобиля Chevrolet Nubira, который двигался со стороны Волчанск в направлении Харькова и пересекал указанный перекресток на зеленый сигнал светофора, с автомобилем MAN с полуприцепом,  двигавшимся по окружной дороге со стороны с. Затишье к автодороге «Харьков-Липцы» и пересекал перекресток на красный сигнал светофора.
 
После столкновения транспортных средств автомобиль MAN с полуприцепом опрокинулся на левый борт на встречную полосу движения, где в это время находился автомобиль такси Renault Logan. Трое людей, находившихся в нем, водитель, женщина и девочка,  погибли. Кроме того, полуприцеп зацепил автомобиль Suzuki СХ-4, который в это время также находился на встречной полосе движения. Механические повреждения также получил автомобиль MAN, который в это время стоял на запрещающий сигнал светофора.
 
Тэги:  дтп, авария, харьков, окружная, салтовское шоссе
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