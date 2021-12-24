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24.12.2021  13:45   Евгений Клочко

Мужчина родил ребёнка: беременность – это не только о женском

Нетрадиционная пара узнала, что один из них ждет ребенка в марте 2020 года.

Мужчина родил ребёнка: беременность – это не только о женском
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
 
37-летний Беннет Каспар-Уильямс понял, что на самом деле он мужчина, хотя и родился в женском теле. Поэтому он решил сменить пол, но не довел дело до конца. Когда женился в 2019 году, понял, что может родить ребенка – физиологически это было возможно. Правда ему пришлось прекратить принимать тестостерон.
 
В прогрессивной Калифорнии, где официально разрешены однополые браки, и не такое возможно.
 
Мужчина родил ребёнка: беременность – это не только о женском
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
 
“Нам пора перестать определять женственность через материнство”, - говорит Беннетт. – Потому что это ложное равенство: не все женщины могут стать матерями, не все матери вынашивали своих детей.
 
 
В марте 2020 года пара узнала, что у них будет ребенок. При чем сам процесс зачатия произошел у них вполне естественным путем. Если внешне Беннетт выглядит как мужчина (он носит густую бороду и у него удалена молочная железа), то женские половые органы остались на месте.
 
Удивительно, но после стольких операций и приема гармонов Беннеттом, он смог выносить и родить здоровенького ребенка.
 
Мужчина родил ребёнка: беременность – это не только о женском
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
 
Однако один момент все же очень напряг молодого родителя.
 
“Единственное, что заставляло меня чувствовать себя неловко во время беременности, - это тот факт, что меня называли“ мама”, - говорит Беннетт. “Даже с пышной бородой и плоской грудью врачи и медсестры не могли не называть меня” мама“.
 
Источник:   bb-cntv
 Тэги:  беременность, лгбт, харьков
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