25.11.2021 15:21 Лера Кононова

Штрафы за пропаганду ЛГБТ-движений: законопроект зарегистрирован в Верховной Раде

Инициаторами проекта стали депутаты "Слуги народа" и "За майбутнє". Зарегистрирован законопроект №6327 был 19 ноября.

Как сообщает РЕДПОСТ, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект о запрете пропаганды педофилии, гомосексуальности и трансгендеризма. В рамках проекта предложено дополнить статью 180-2 АК Украины "Пропаганда педофилии, гомосексуализма и трансгендкризма". За нарушение данной статьи грозит штраф 17.000 и 51.000 для физических и юридических лиц соответственно при первом случае нарушения, и 51.000 и 85.000 при повторном случае.



Дополнительно зарегистрирован проект №6325 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о приведении в соответствие с Конституцией норм об охране семьи, детства, материнства и отцовства». И №6326 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о недопущении расходования бюджетных средств на пропаганду педофилии, гомосексуализма и трансгендеризма».



Аргументация инициатором проектов крайне проста – не стоит тратить средства страны на пропаганду того, что приводит к распространению ВИЧ/СПИД, нарушает право на свободу слова, а также вероисповедания, приводит к снижению деторождаемости и, таким образом, подрывает институт семьи в целом, и, конечно же, просто уничтожает возможность воспитывать детей в конституционном русле, а то есть в соответствии с прописанным конституционным составом семьи.



Если с вопросом того, что есть педофилия и ее пропаганда все понятно, то в вопросах о том, как в рамках законопроекта от депутатов трактуются понятия "гомосексуализм", "ЛГБТ" и "трансгендеризм", а также что есть их пропаганда – разбирался корреспондент РЕДПОСТ.



Пропаганда ЛГБТ – это публичное использование вещей с символикой сообщества, призыв участия в однополых отношениях или публичное признание их нормой, для участников таких отношений – пропаганда – их публичное выражение или распространение продуктов кино или искусства, содержащих в себе однополые отношения.



Трансгендеризм – согласно законопроекту, это неподходящая самоидетификация, несоответствие ощущаемого гендера реальному биологического полу. В пропаганду такого "образа жизни" вошли: реклама гормональный терапии или операций; признание явления нормой.

Напомним, парламент рассматривает законопроект о запрете использования пластиковых пакетов. Если его поддержат, то для покупателей супермаркетов стоимость одноразового пакета без ручек будет составлять порядка 2 гривен за одну штуку, с ручками 3 гривны, с укрепленными боковыми стенками, но без ручек 2 гривны 50 копеек.