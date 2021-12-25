25.12.2021 08:00

25 декабря: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

25 декабря Рождество отмечают западные христиане, протестанты, а также православные церкви, принявшие новоюлианский календарь.

Праздновать начинают с восходом первой зари, которая по легенде возвестила всему миру о рождении Сына Божьего. Этот праздник является самым торжественным в католицизме — во время его празднования проводят три церковных богослужения: ночью в полночь, утром на рассвете, и днем.



Отмечается католическое Рождество восемь дней, каждый из которых посвящен кому-то из святых или великомучеников. 26 декабря – день Святого Стефана Мученика, на следующий день поминают Иоанна Богослова, далее день памяти невинных Вифлеемских младенцев, убитых по приказу Ирода, пытавшегося уничтожить сына Божьего. В ближайшее после 25 декабря воскресение с большим размахом празднуют день Святого Семейства, во главе с отцом Иисуса Иосифом, его матерью Марией и самим младенцем Христом. 1 января череда рождественских праздников оканчивается днем Пресвятой Богородицы. 6 января – в день, когда католическое Рождество отмечалось по старому стилю, приходит праздник Крещения Иисуса. В этот день все священнослужители, а также прихожане во время литургии надевают белые, парадные одежды.



Рождество Христово – это семейный праздник, когда за столом собираются все члены семьи, а блюда состоят из самых вкусных и необычных угощений. Причем, в каждой стране гастрономические, рождественские традиции серьезно разнятся. Единодушие лишь в главном блюде – рождественской индейке, хотя и здесь можно выбрать то, что действительно Вам по вкусу и заменить индюшку на утку или гуся. В Англии Вам обязательно подадут индейку с кисло-сладким соусом из крыжовника и на десерт угостят ромовым пудингом, который при подаче на стол поджигают. За океаном – в США Вас также угостят индейкой, но вместо крыжовника предложат клюквенный соус.



Немецкие рождественские традиции совсем не похожи друг на друга. Например, в Нюрнберге, где проходят знаменитые на всю Европы рождественские базары, Вас угостят фигурными пряниками, а в Дрездене Вы обязательно попробуете необыкновенный местный кекс. Китайцы на Рождество снова угостят Вас своим фирменным блюдом – уткой по-пекински, правда, христиан-католиков в этой стране не так много, поэтому придется поискать вкусное рождественское угощение.



Суровые норвежцы любят еду посерьезнее и сладостям предпочитают ребра ягненка с вареным картофелем, а в некоторых областях страны с удовольствием полакомятся свининой или даже рождественской рыбой. Темпераментные итальянцы, скорее всего, отдадут предпочтение морепродуктам, но обязательно поставят на стол свои местные пельмени, приготовленные из пресного теста. У скромных португальцев на Рождество и угощение вполне себе скромное – сушеная треска. Зато испанцы никогда не откажут себе в удовольствии плотно покушать и приготовят к столу целого поросенка, зажаренного на вертеле. Помимо жареной хрюшки на испанском столе Вы найдете различные морепродукты и многочисленные сладости. Еще по одной хорошей испанской традиции – в рождественскую ночь каждая семья должна пригласить за стол одинокого старика или же бедняка.



Также в этот день...



В 336 году прошло первое документально подтвержденное празднование Рождества Христова в Риме.



1741 – Цельсий изобрел шкалу измерения температуры, чем привлек общественность к понятию градуса.



1855 – в Кингстоне (Канада) состоялась первая игра в хоккей.



1895 – на ели, которая стояла перед Белым домом в США, загорелась первая электрическая гирлянда. Электрические елочные гирлянды были изобретены в США и впервые украсили новогоднюю елку в доме инженера Эдварда Джонсона в середине 1880-х годов, спустя три года после изобретения электрической лампочки. Рождественское дерево Джонсона было украшено сделанными вручную гирляндами из электрических лампочек разных цветов: красного, белого и синего. Разноцветные лампочки мигали, а елка вертелась. Колбы ламп были сделаны искусными стеклодувами.



1895 – родился Григорий Веревка, украинский композитор и хоровой дирижер, создатель украинского народного хора.



1899 – родился Хамфри Богарт, американский киноактёр («Мальтийский сокол», «Касабланка»). Американский институт киноискусства назвал Богарта лучшим актёром в истории американского кино.



1917 – образована Украинская ССР (с 1922 по 1991 год – в составе СССР), с 1991 года – Украина.



1925 – родился Карлос Кастанеда, американский писатель и философ-мистик, гуру движения Новой Эры («Учение Дона Хуана»).



1938 – родился Аркадий Хайт, российский кинодраматург, сценарист, один из создателей мультсериала «Ну, погоди!».



1951 – в Киеве введена в строй первая в СССР электронно-вычислительная машина.



1954 – родилась Энни Леннокс, шотландская певица, участница дуэта «Eurythmics».



1955 – родился Евгений Маргулис, российский рок-музыкант, гитарист и певец, участник группы «Машина времени», «Воскресение».



1958 – родился Константин Кинчев (Панфилов), рок-музыкант, лидер группы «Алиса».



1971 – родилась Дайдо, британская поп-певица.



1976 – родился Армин ван Бюрен, диджей и продюсер в стиле транс и прогрессив транс.



1976 – родился Туомас Холопайнен, клавишник и «Songmaker» финской симфо-метал группы Nightwish.



1991 – Михаил Горбачев объявил об отставке с поста Президента СССР.



1997 – в Бангкоке изготовлен самый большой в мире рождественский пирог весом 2300 кг (его хватило на 19212 порций).



2010 – начался аномальный ледяной дождь, прошедший за две недели по средним широтам Северное полушарие от Европы до США.



Именины отмечают: Александр, Спиридон (Свирид).