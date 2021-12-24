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24.12.2021  08:23   Рита Парфенова

В пяти районах Харькова отключат холодную воду 24 декабря. Список адресов

В части домов пяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Киевский район:

  • спуск Куликовский (ул. Революции), 5, 5-а, 7, 7/9, 8/10, 9, 11, 12, 13, 15, 16,
  • ул. Пушкинская, 54 (п. №5) до 20:00 24 декабря.

Московский район:

  • пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 243 до 20:00 24 декабря.

Новобаварский район:

  • ул. Катаева, 11 (п. №3, спаренный стояк),
  • ул. Академика Богомольца, 25 (п. №2) до 20:00 24 декабря.

Холодногорский район:

  • ул. Ташкентская (ч/с),
  • пер. Солоницевский (ч/с),
  • пер. 1-й Золочевский (ч/с),
  • пер. 1-й Золочевский, 1,
  • ул. Инициативная, 4 (п. №1-4),
  • ул. Холодногорская, 3 (стояк) до 20:00 24 декабря.

Шевченковский район:

  • ул. Ахсарова, 13, 17 до 08:00 24 декабря,
  • ул. 23 Августа, 60-а,
  • ул. Тобольская, 46-б,в, 48, 50, 52 до 20:00 24 декабря.

Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 23 декабря было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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