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23.12.2021  08:28   Рита Парфенова

В семи районах Харькова отключат холодную воду 23 декабря. Список адресов

В части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Индустриальный район:

  • ул. Мира, 68 (п. №1) до 17:00 23 декабря.; пр. Александровский, 166 (п. №1, стояк) до 20:00 23 декабря.

Киевский район:

  • ул. Продольная, 1-б (стояк) 23 декабря,
  • спуск Куликовский (ул. Революции), 5, 5-а,  7, 7/9, 8/10, 9, 11, 12, 13, 15, 16 до 20:00 23 декабря.

Немышлянский район:

  • шоссе Салтовское, 246-а (п. №3, стояк) до 20:00 23 декабря.

Новобаварский район:

  • ул. Катаева, 11 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 23 декабря.

Слободской район:

  • пер. Зерновой, 5-а (п. №1) до 17:00 23 декабря,
  • ул. Танкопия, 14 (п. №5) до 20:00 23 декабря.

Холодногорский район:

  • пер. Пластичный, 10 (п. №1, стояк) 23 декабря,
  • ул. Ташкентская (ч/с) 23 декабря,
  • пер. Солоницевский (ч/с) 23 декабря,
  • пер. 1-й Золочевский (ч/с) до 20:00 23 декабря.

Шевченковский район:

  • ул. Отакара Яроша, 61-а (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 23 декабря.

Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 22 декабря было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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