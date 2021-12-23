В семи районах Харькова отключат холодную воду 23 декабря. Список адресов

В этот день

Гороскоп на 23 декабря для всех знаков Зодиака: что обещают звезды Деятельность в «авральном» режиме сегодня способна дать превосходные результаты! А вот африканским страстям лучше предпочесть что-нибудь спокойное и семейное.

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 23 декабря Облака в Харькове к утру рассеются, и больше в этот день они на небе не появятся. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.