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23.12.2021  08:43   Евгений Клочко

Пропавшего сотрудника экопарка нашли мертвым в Харькове

Спустя 10 дней после исчезновения 36-летнего Николая Кулинчика, жителя Кривого Рога нашли мертвым

Нашли мертвым пропавшего сотрудника Фельдман Экопарка
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Днепр Оперативный».
 
Напомним, 12 декабря около 18:00 мужчина пропал, в последний раз он выходил на связь, когда находился в Фельдман Экопарке. 
 
Николай - житель Кривого Рога. В Харькове проживал на территории экопарка, где трудился разнорабочим. Утром 13 декабря возле вольера лося была найдена его одежда и кроссовки.
 
Но работодатель не сообщил в правоохранительные органы о пропаже человека и найденных вещах, ждали пока пройдет 3 дня. Родные сами известили правоохранителей об исчезновении мужчины. Но по сей день близкие не знают как проходит поиск пропавшего», - пишут в соцсетях.
 
22 декабря стало известно, что мужчину нашли мертвым. Подробности гибели 36-летнего жителя Кривого Рога пока неизвестны.
 
Источник:   Днепр Оперативный
 Тэги:  труп, экопарк, харьков
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