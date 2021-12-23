23.12.2021 08:43 Евгений Клочко

Пропавшего сотрудника экопарка нашли мертвым в Харькове

Спустя 10 дней после исчезновения 36-летнего Николая Кулинчика, жителя Кривого Рога нашли мертвым

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Днепр Оперативный».

Напомним, 12 декабря около 18:00 мужчина пропал, в последний раз он выходил на связь, когда находился в Фельдман Экопарке.

Николай - житель Кривого Рога. В Харькове проживал на территории экопарка, где трудился разнорабочим. Утром 13 декабря возле вольера лося была найдена его одежда и кроссовки.

Но работодатель не сообщил в правоохранительные органы о пропаже человека и найденных вещах, ждали пока пройдет 3 дня. Родные сами известили правоохранителей об исчезновении мужчины. Но по сей день близкие не знают как проходит поиск пропавшего», - пишут в соцсетях.

22 декабря стало известно, что мужчину нашли мертвым. Подробности гибели 36-летнего жителя Кривого Рога пока неизвестны.