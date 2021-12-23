23 декабря: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

Всемирный день сноуборда проводится ежегодно 23 декабря. Впервые этот день отмечался в Европе в 2006 году.
Всемирный день сноуборда отмечают в Европе, США и даже в Китае – везде, где только выпадает снег.
День сноуборда обычно становится официальным открытием зимнего сезона. В этот день планируется много разных событий: уроки сноуборда, тестирование сноубордов, соревнования, концерты...
23 декабря почитается память мучеников Мины, Ермогена и Евграфа. Мину считали целителем глазных болезней. Существовало предание, что этот святой обладал даром чудотворения и лечил людей с плохим зрением. Наши предки верили, что Мина не только дает глазам физическое здоровье, но и убирает с них пелену, мешающую отличать добро от зла, а правду — от лжи. Такое поверье связано также с тем, что со дня святого Мины день начинает прибывать — пока еще незаметно, но верно. «Со святого Мины — тьма нас мимо», — говорили в народе по этому поводу. И добавляли, помня о способностях святого исцелять глазные болезни: «Со святого Мины — с очей пелена».
Если в этот день идет дождь, то в старину считали, что и вся весна будет такой же дождливой. Дальнейшую погоду определяли еще и с помощью лесного гостя — зайца: если зайцы приходили в сад, то зима обещала быть суровой.
В 1790 году на свет появился Жан Франсуа Шампольон, французский историк. В 1822 году Шампольон расшифровал текст Розеттского камня, чем положил начало египтологии как науки.
1799 – родился Карл Брюллов, российский живописец («Последний день Помпеи», «Всадница»).
1858 – родился Владимир Немирович-Данченко, режиссер, театральный деятель, писатель, драматург. Народный артист СССР. Вместе с К. Станиславским основал Московский Художественный театр.
1888 – в ночь с 23 на 24 декабря голландский художник Винсент Ван Гог в Арле отрезает себе левое ухо. В октябре к нему приехал Поль Гоген, и они восемь недель работали вместе. Но между художниками стали возникать трения, и во время одной из ссор Ван Гог даже угрожал лезвием Гогену, но друг не пострадал, а ярость художника позже обратилась на самого себя.
1909 – произошла одна из первых документально зафиксированных встреч землян с НЛО. В небе над Бостоном (США) был замечен крупный предмет овальной формы с отверстиями, напоминающими иллюминаторы, как тогда писали, подводной лодки.
1916 – родился Дино Ризи, итальянский режиссер («Запах женщины»).
1917 – под Харьковом, в районном центре Валки, родилась «третья блондинка Советского Союза», звезда кинематографа 30-х и 40-х годов Валентина Серова («Девушка с характером», «Жди меня»).
1931 – родился Лев Дуров, актер театра и кино, Народный артист СССР («Старики-разбойники», «Большая перемена», «Семнадцать мгновений весны», «Д`Артаньян и три мушкетера»).
1934 – в Харькове в семье военнослужащего и директора ателье мод родилась актриса Наталья Фатеева («Три плюс два», «Джентльмены удачи», «Место встречи изменить нельзя»).
1936 – родился Юлий Ким, советский и российский поэт, композитор, драматург, сценарист, бард.
1947 – американские ученые Уильям Шокли, Уолтер Браттейн и Джон Бардин из Bell Laboratories создали транзистор. На следующий год они объявили о своем открытии, а в 1956 году были удостоены Нобелевской премии.
1954 – первая успешная пересадка почки в мире. Рональд Херрик пожертвовал почку своему брату-близнецу Ричарду. Трансплантация состоялась в госпитале Brigham в Бостоне, штат Массачусетс. Операция позволила брату Херрика прожить восемь лет.
1968 – американские астронавты Борман, Лоуэлл и Андерс стали первыми людьми, облетевшими Луну.
1968 – родилась Карла Бруни-Саркози, итало-французская модель, певица и нынешняя первая леди Французской республики.
1968 – родилась Инга Стрелкова-Оболдина, российская актриса («Небо. Самолет. Девушка», «Мне не больно», «Дети Арбата»).
1994 – официально издан Указ об автономном территориальном образовании Гагаузия (Gagauz-Yeri) в составе Республики Молдова.
2015 – российские хакеры осуществили кибератаку на энергетические компании Украины.
Александр, Александра, Алексей, Анатолий, Ангелина, Анна, Григорий, Евгений, Евдокия, Иван, Константин, Лаврентий, Мина, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Степан, Татьяна, Фекла, Фома, Яков.
Деятельность в «авральном» режиме сегодня способна дать превосходные результаты! А вот африканским страстям лучше предпочесть что-нибудь спокойное и семейное.
Облака в Харькове к утру рассеются, и больше в этот день они на небе не появятся. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Всемирный день сноуборда проводится ежегодно 23 декабря. Впервые этот день отмечался в Европе в 2006 году.
влажность:
давление:
ветер: