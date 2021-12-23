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23.12.2021  08:00   

23 декабря: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

Всемирный день сноуборда проводится ежегодно 23 декабря. Впервые этот день отмечался в Европе в 2006 году.

Всемирный день сноуборда

Всемирный день сноуборда отмечают в Европе, США и даже в Китае – везде, где только выпадает снег.

День сноуборда обычно становится официальным открытием зимнего сезона. В этот день планируется много разных событий: уроки сноуборда, тестирование сноубордов, соревнования, концерты...

Приметы дня

23 декабря почитается память мучеников Мины, Ермогена и Евграфа. Мину считали целителем глазных болезней. Существовало предание, что этот святой обладал даром чудотворения и лечил людей с плохим зрением. Наши предки верили, что Мина не только дает глазам физическое здоровье, но и убирает с них пелену, мешающую отличать добро от зла, а правду — от лжи. Такое поверье связано также с тем, что со дня святого Мины день начинает прибывать — пока еще незаметно, но верно. «Со святого Мины — тьма нас мимо», — говорили в народе по этому поводу. И добавляли, помня о способностях святого исцелять глазные болезни: «Со святого Мины — с очей пелена».

Если в этот день идет дождь, то в старину считали, что и вся весна будет такой же дождливой. Дальнейшую погоду определяли еще и с помощью лесного гостя — зайца: если зайцы приходили в сад, то зима обещала быть суровой.

Также в этот день...

В 1790 году на свет появился Жан Франсуа Шампольон, французский историк. В 1822 году Шампольон расшифровал текст Розеттского камня, чем положил начало египтологии как науки.

1799 – родился Карл Брюллов, российский живописец («Последний день Помпеи», «Всадница»).

1858 – родился Владимир Немирович-Данченко, режиссер, театральный деятель, писатель, драматург. Народный артист СССР. Вместе с К. Станиславским основал Московский Художественный театр.

1888 – в ночь с 23 на 24 декабря голландский художник Винсент Ван Гог в Арле отрезает себе левое ухо. В октябре к нему приехал Поль Гоген, и они восемь недель работали вместе. Но между художниками стали возникать трения, и во время одной из ссор Ван Гог даже угрожал лезвием Гогену, но друг не пострадал, а ярость художника позже обратилась на самого себя.

1909 – произошла одна из первых документально зафиксированных встреч землян с НЛО. В небе над Бостоном (США) был замечен крупный предмет овальной формы с отверстиями, напоминающими иллюминаторы, как тогда писали, подводной лодки.

1916 – родился Дино Ризи, итальянский режиссер («Запах женщины»).

1917 – под Харьковом, в районном центре Валки, родилась «третья блондинка Советского Союза», звезда кинематографа 30-х и 40-х годов Валентина Серова («Девушка с характером», «Жди меня»).

1931 – родился Лев Дуров, актер театра и кино, Народный артист СССР («Старики-разбойники», «Большая перемена», «Семнадцать мгновений весны», «Д`Артаньян и три мушкетера»).

1934 – в Харькове в семье военнослужащего и директора ателье мод родилась актриса Наталья Фатеева («Три плюс два», «Джентльмены удачи», «Место встречи изменить нельзя»).

1936 – родился Юлий Ким, советский и российский поэт, композитор, драматург, сценарист, бард.

1947 – американские ученые Уильям Шокли, Уолтер Браттейн и Джон Бардин из Bell Laboratories создали транзистор. На следующий год они объявили о своем открытии, а в 1956 году были удостоены Нобелевской премии.

1954 – первая успешная пересадка почки в мире. Рональд Херрик пожертвовал почку своему брату-близнецу Ричарду. Трансплантация состоялась в госпитале Brigham в Бостоне, штат Массачусетс. Операция позволила брату Херрика прожить восемь лет.

1968 – американские астронавты Борман, Лоуэлл и Андерс стали первыми людьми, облетевшими Луну.

1968 – родилась Карла Бруни-Саркози, итало-французская модель, певица и нынешняя первая леди Французской республики.

1968 – родилась Инга Стрелкова-Оболдина, российская актриса («Небо. Самолет. Девушка», «Мне не больно», «Дети Арбата»).

1994 – официально издан Указ об автономном территориальном образовании Гагаузия (Gagauz-Yeri) в составе Республики Молдова.

2015 – российские хакеры осуществили кибератаку на энергетические компании Украины.

Именины отмечают:

Александр, Александра, Алексей, Анатолий, Ангелина, Анна, Григорий, Евгений, Евдокия, Иван, Константин, Лаврентий, Мина, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Степан, Татьяна, Фекла, Фома, Яков.

Тэги:  праздник, календарь, харьков, день в истории, приметы, традиции, запреты, именинники
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