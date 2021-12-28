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28.12.2021  12:05   Виталий Хиневич

В Харькове произошел масштабный пожар на производстве

В Индустриальном районе произошло возгорание на территории предприятия «Монтажник».

Пожар в Харькове
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.
 
Отмечается, что 28 декабря около 08:26 спасатели получили информацию о пожаре на улице Механизаторов, 4. Информация поступила от работников предприятия, которые пришли на работу.
 
К моменту прибытия пожарных на место происшествия огонь распространился на площади 100 квадратных метров, горели боксы с деревянными обрешетками крыши.
 
 
В результате оперативных мероприятий пожар удалось локализировать в течение часа. На данный момент продолжается полная ликвидация очагов возгорания. Причина возникновения пожара устанавливается.
 
Напомним, ранее в Харьковском районе произошло возгорание на территории частного предприятия.
 
Источник:   ГСЧС Харьковской области
 Тэги:  харьков, пожар
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