28.12.2021 12:21 Рита Парфенова

Невнимательный водитель в Харькове врезался в островок безопасности

Авария произошла после полуночи 28 декабря.

Как передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции, около 00:20 пришло сообщение о дорожно-транспортном происшествии.



«Автором» аварии стал водитель автомобиля Toyota. В районе дома 161 на Московском проспекте мужчина не справился с управлением и врезался в островок безопасности. Причиной столкновения стала невнимательность водителя и несоблюдение безопасной скорости.



Пострадавших в ДТП нет. На водителя автомобиля Toyota патрульные составили административный протокол по ст124 КУоАП.

Напомним, ранее дорожно-транспортное происшествие произошло в Харькове на пересечении бульвара Богдана Хмельницкого и Александровского проспекта.