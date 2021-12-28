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28.12.2021  12:21   Рита Парфенова

Невнимательный водитель в Харькове врезался в островок безопасности

Авария произошла после полуночи 28 декабря.

ДТП Харьков: водитель врезался в островок безопасности

Как передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции, около 00:20 пришло сообщение о дорожно-транспортном происшествии.

«Автором» аварии стал водитель автомобиля Toyota. В районе дома 161 на Московском проспекте мужчина не справился с управлением и врезался в островок безопасности. Причиной столкновения стала невнимательность водителя и несоблюдение безопасной скорости.

Пострадавших в ДТП нет. На водителя автомобиля Toyota патрульные составили административный протокол по ст124 КУоАП.

Напомним, ранее дорожно-транспортное происшествие произошло в Харькове на пересечении бульвара Богдана Хмельницкого и Александровского проспекта.
Тэги:  дтп, харьков
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