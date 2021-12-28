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28.12.2021  13:40   Рита Парфенова

Три десятка пьяных водителей – улов патрульных за выходные

Какие нарушения выявили за праздничные выходные, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

Криминал Харьков: 35 пьяных водителей задержали в рождественские выходные

В период с 25 по 27 декабря правоохранители обнаружили 35 водителей с признаками опьянения, передает РЕДПОСТ. На всех нарушителей составили админпротоколы. Также в Патрульной полиции отметили, что в указанным период зафиксировали 83 дорожно-транспортных происшествий, из которых в 12 авариях участники дорожного движения получили травмы.

Всего по Харькову и области правоохранителями было отработано 1737 вызовов. У 14 человек обнаружены наркотические вещества.

Напомним, один из остановленных нетрезвых водителей предложил патрульным взятку. Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 26 декабря на улице Большой Кольцевой, где за нарушение ПДД был остановлен автомобиль ВАЗ.  Визуально водитель был пьян и, как выяснили в ходе проверки полицейские, лишен судом права управления автомобилем. Нарушителю сообщили, что в отношении него будут составлены соответствующие административные материалы. Мужчина предложил «разойтись» за взятку в сумме 5000 гривен.  На предупреждение об уголовной ответственности за предоставление взятки должностному лицу гражданин не реагировал, поэтому нарушитель был задержан, а на место вызвана следственно-оперативная группа.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  патрульные, полиция, харьков
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