28.12.2021 13:40 Рита Парфенова

Три десятка пьяных водителей – улов патрульных за выходные

Какие нарушения выявили за праздничные выходные, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.





В период с 25 по 27 декабря правоохранители обнаружили 35 водителей с признаками опьянения, передает РЕДПОСТ. На всех нарушителей составили админпротоколы. Также в Патрульной полиции отметили, что в указанным период зафиксировали 83 дорожно-транспортных происшествий, из которых в 12 авариях участники дорожного движения получили травмы.



Всего по Харькову и области правоохранителями было отработано 1737 вызовов. У 14 человек обнаружены наркотические вещества.



Напомним, один из остановленных нетрезвых водителей предложил патрульным взятку. Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 26 декабря на улице Большой Кольцевой, где за нарушение ПДД был остановлен автомобиль ВАЗ. Визуально водитель был пьян и, как выяснили в ходе проверки полицейские, лишен судом права управления автомобилем. Нарушителю сообщили, что в отношении него будут составлены соответствующие административные материалы. Мужчина предложил «разойтись» за взятку в сумме 5000 гривен. На предупреждение об уголовной ответственности за предоставление взятки должностному лицу гражданин не реагировал, поэтому нарушитель был задержан, а на место вызвана следственно-оперативная группа.