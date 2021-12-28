28.12.2021 12:57 Евгений Клочко
Харьков подготовился к предстоящему снегопаду
Необходимую снегоуборочную технику и посыпочные материалы подготовили в Харькове, готовясь к предстоящему снегопаду.
Фото из открытых источников
Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил, что также готовы работать аварийные бригады коммунальных предприятий. Об этом сообщает РЕДПОСТ
.
«Мы полностью подготовили коммунальные предприятия «Харьковводоканал» и «Харьковские тепловые сети». Аварийные бригады будут работать и на выходных», - сообщил Игорь Терехов.
Напомним, что коммунальное предприятие «Дорремстрой» подготовило к уборке дорог
289 единиц техники. Также было заготовлено 7,5 тыс. тонн соли и 26 тыс. тонн песчано-солевой смеси.
Владельцев автомобилей городские власти просят не парковать машины на обочинах и в центральной части города, чтобы не мешать уборке снега.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0