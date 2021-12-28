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28.12.2021  12:57   Евгений Клочко

Харьков подготовился к предстоящему снегопаду

Необходимую снегоуборочную технику и посыпочные материалы подготовили в Харькове, готовясь к предстоящему снегопаду.


Фото из открытых источников
Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил, что также готовы работать аварийные бригады коммунальных предприятий. Об этом сообщает РЕДПОСТ.
 
«Мы полностью подготовили коммунальные предприятия «Харьковводоканал» и «Харьковские тепловые сети». Аварийные бригады будут работать и на выходных», - сообщил Игорь Терехов.
 
Напомним, что коммунальное предприятие «Дорремстрой» подготовило к уборке дорог 289 единиц техники. Также было заготовлено 7,5 тыс. тонн соли и 26 тыс. тонн песчано-солевой смеси.
 
Владельцев автомобилей городские власти просят не парковать машины на обочинах и в центральной части города, чтобы не мешать уборке снега.
 
Напомним, днем, ​​28 декабря в Харькове и по области ожидается усложнение погодных условий.
 
Тэги:  снегопад, снегоуборка, погода, харьков
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