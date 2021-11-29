    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В Харькове ограбили магазин (фото)
29.11.2021  10:39   Рита Парфенова

В Харькове ограбили магазин (фото)

Преступник забрал из кассы 16 тысяч гривен.

Криминал Харьков: ограбили магазин на улице Кибальчича Криминал Харьков: ограбили магазин на улице Кибальчича

Об ограблении магазина на Филипповке в Харькове РЕДПОСТ сообщает со ссылкой на Патрульную полицию.

Вечером 28 ноября неизвестный забежал в магазин на улице Кибальчича, толкнул продавщицу и забрал из кассы около 16 000 гривен. После грабитель покинул магазин и скрылся в неизвестном направлении.

Продавец сразу заявила в полицию. Патрульные разослали ориентировку и приступили к розыску. Вскоре правоохранители заметили мужчину, который подпадал под ориентировку. При виде инспекторов полиции мужчина бросился наутек, а когда его догнали, стал отбиваться. Полицейские применили спецсредства и задержали гражданина.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия и проведения соответствующих следственных действий на место была вызвана следственно-оперативная группа.

Ранее мы писали, как полицейский из Одессы задержал в Харькове грабителя салона красоты.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  ограбление, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
29.11 Криминал и происшествия Грабителю магазина в Харькове грозит долгий тюремный срок 24.11 Криминал и происшествия Телефон или жизнь: в Харькове мужчина угрожал ножом прохожему 23.11 Криминал и происшествия Проткнул колесо и забрал деньги: в Харькове задержали грабителя
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 