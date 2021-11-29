В Харькове ограбили магазин (фото)

Преступник забрал из кассы 16 тысяч гривен.
Об ограблении магазина на Филипповке в Харькове РЕДПОСТ сообщает со ссылкой на Патрульную полицию.
Вечером 28 ноября неизвестный забежал в магазин на улице Кибальчича, толкнул продавщицу и забрал из кассы около 16 000 гривен. После грабитель покинул магазин и скрылся в неизвестном направлении.
Продавец сразу заявила в полицию. Патрульные разослали ориентировку и приступили к розыску. Вскоре правоохранители заметили мужчину, который подпадал под ориентировку. При виде инспекторов полиции мужчина бросился наутек, а когда его догнали, стал отбиваться. Полицейские применили спецсредства и задержали гражданина.
Для выяснения всех обстоятельств происшествия и проведения соответствующих следственных действий на место была вызвана следственно-оперативная группа.
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