29.11.2021 10:50 Евгений Клочко

В Харькове умер Почетный гражданин города

Харьковский городской голова Игорь Терехов, городской совет и его исполнительный комитет выражают соболезнования родным и близким Николая Соловьева - Почетного гражданина города Харькова, заслуженного журналиста Украины, бывшего главного редактора газеты «Вечерний Харьков», который умер в ночь на 29 ноября.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.

«Выражаем самые искренние, самые глубокие соболезнования родным, близким, друзьям Николая Николаевича Соловьева. Ушел из жизни выдающийся журналист, мудрый руководитель и замечательный человек. В своей жизни он всегда оставался верным голосу совести, следовал высоким моральным принципам и с честью выполнял журналистский долг. Харькову будет не хватать такого человека. Светлая память о Николае Николаевиче навсегда останется в наших сердцах», - говорится в соболезновании.

Николай Николаевич Соловьев скончался на 79-м году жизни.

Справка. Николай Николаевич Соловьев родился 16 февраля 1943 года в с. Солотча Солотчинского района Рязанской области. Окончил Харьковский государственный университет им. Горького. Всю свою жизнь посвятил харьковской журналистике. Больше 25 лет работал в газете «Вечерний Харьков».