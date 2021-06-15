15.06.2021 16:50

Кандидатура Геннадия Кернеса утверждена на присвоение звания Почетного гражданина города Харькова

15 июня состоялось заседание Экспертного совета по предварительному рассмотрению кандидатур на присвоение звания "Почетный гражданин города Харькова".



Кандидатура Геннадия Кернеса утверждена на присвоение звания Почетного гражданина города Харькова



Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ . По словам и.о. мэра Игоря Терехов, Геннадий Кернес достоин был еще при жизни получить звание Почетного гражданина Харькова.

"К сожалению так сложилась жизнь, что в связи со смертью Геннадия Адольфовича я инициирую предоставление звания Почетного гражданина города Харькова Кернесу Геннадию Адольфовичу. Очень много им сделано. Самое главное - это то, что харьковчане безумно любят город Харьков. И к этому приучал их именно Геннадий Адольфович Кернес.", - отметил Игорь Терехов.

Он также уточнил, в городе сейчас проводится голосование среди харьковчан, относительно увековечивания памяти Геннадия Кернеса. Согласно результатов на данный момент, большинство харьковчан за то, чтобы Кернесу присвоили звание Почетного гражданина и установили мемориальную доску на здании городского совета.

"Мы сегодня заказали эту доску, эскиз нами полностью утвержден. На День города 23 августа мы откроем эту мемориальную доску", - заявил и.о. мэра.

Он также напомнил, что впервые решение о присвоении звания «Почетный гражданин города Харькова» принимается с поправкой «посмертно», но поскольку на февральской сессии горсовета в Положение о Почетных гражданах города Харькова были внесены соответствующие правки, то на сегодня все формальности соблюдены и все юридические основания для принятия такого решения есть.

Отметим, что во время голосования 14 членов экспертного совета проголосовали «за», а представители фракций в горсовете «Европейская солидарность» и «Блок Светличной «Вместе!» - воздержались.

Напомним, депутаты харьковского городского совета проголосуют за данное решение на ближайшей сессии.