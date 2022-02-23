23.02.2022 10:12 Рита Парфенова

Крупную схему хищения с банковских карт разоблачила киберполиция

70 тысяч украинцев потеряли свои деньги, пополнив мобильный счет на фишинговом сайте.

Крупную схему хищения с банковских карт помощью фишинга разоблачили в Украине, передает РЕДПОСТ. К преступной деятельности причастны пять человек.



Глава преступной группы создал и администрировал более сорока фишинговых ресоурсов для получения данных банковских карт граждан. Дизайн мошеннических сайтов походил на сайты операторов мобильной связи. Чтобы из сайты выводились на первые прозиции поисковых серверов, злоумышленник использовал платные маркетинговые и аналитические ресурсы, а также рекламировали услуги в соцсетях.



Еще один участник группы с использованием собственных серверов обеспечивал надлежащую работу инфраструктуры мошеннических веб-ресурсов.



Пользователи, желая пополнить мобильный счет или совершить перевод, вводили данные банковских карт на фишинговые сайты. Таким образом, злоумышленник получил платежные сведения более 70 тысяч человек. В дальнейшем, используя эти данные, участники группы присваивали деньги граждан.



Для этого организатор преступной группы привлек трех граждан, выполнявших роль так называемых дропов – они снимали и осуществляли переводы средств, полученных мошенническим путем. От каждой мошеннической операции они получали процент «прибыли».



По предварительным данным, ущерб, нанесенный потерпевшим, достигает более 5 миллионов гривен.





Правоохранители провели обыски по местам регистрации и проживания фигурантов. По результатам изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, флеш-накопители, банковские карты и более 2 миллионов гривен наличными.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. За совершенное фигурантам может грозить до восьми лет заключения.



Киберполиция напоминает о необходимости внимательно проверять URL-адрес, ведь любые неточности могут означать, что пользователь попал на фишинговый сайт. Не вводите на сторонних ресурсах и не сообщайте никому данные банковских карт, особенно CVV, PIN-код и срок действия карты.

Напомним, ранее мы писали, по каким признакам можно вычислить фейковые сайты, «маскирующиеся» под ресурсы известных украинских банков.