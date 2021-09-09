Дизельный генератор. Хорошая альтернатива централизованному электроснабжению

При отсутствии централизованного электроснабжения или его низком качестве резонным выходом станет использование дизельного генератора. Именно он с максимальной эффективностью вырабатывает электроэнергию высокого качества.
Существует три вида автономных электростанций: газовые, бензиновые и дизельные. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. По многим параметрам последние являются оптимальным решением.
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Хотя ближайший конкурент дизельного генератора — бензиновый — отличается компактностью и малошумной работой, первый может похвастаться рядом преимуществ:
Все эти факторы, плюс простота заправки и возможность непрерывной работы до 10 суток, повышают популярность дизельных агрегатов.
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