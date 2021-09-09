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09.09.2021  13:30   

Дизельный генератор. Хорошая альтернатива централизованному электроснабжению

При отсутствии централизованного электроснабжения или его низком качестве резонным выходом станет использование дизельного генератора. Именно он с максимальной эффективностью вырабатывает электроэнергию высокого качества. 

Существует три вида автономных электростанций: газовые, бензиновые и дизельные. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. По многим параметрам последние являются оптимальным решением. 


Дизельный генератор

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Несколько причин выбрать дизельный генератор

Хотя ближайший конкурент дизельного генератора — бензиновый — отличается компактностью и малошумной работой, первый может похвастаться рядом преимуществ:

  • Мощность бензиновых генераторов составляет менее 20 кВт, а у дизельных моделей она доходит до нескольких тысяч кВт, что делает их незаменимыми в промышленной сфере.
  • Они надежнее и долговечнее, поскольку достигают высокого момента на низких оборотах, что гарантирует большую износоустойчивость. Агрегат способен проработать 40 тысяч моточасов до первого ремонта.
  • Эти генераторы отличаются экономичностью. Для маломощных экземпляров это не очень актуально, но при использовании в промышленных моделях 20 л вместо 30 л экономия ощутима.
  • Бензиновая автономная станция способна только временно заменить центральную электросеть в качестве резервного варианта, а дизельная может стать основным источником энергии на длительное время. Это актуально как в неэлектрифицированных поселках, так и на производстве, где недопустимы простои.

Дизельный генератор

  • Модели высокой мощности оснащаются дополнительными опциями вроде системы автоматического запуска.
  • Эти генераторы характеризуются высокой степенью безопасности.
  • Промышленные экземпляры оснащаются мощными шумоизоляционными кожухами, что повышает уровень защиты от атмосферных воздействий.

Все эти факторы, плюс простота заправки и возможность непрерывной работы до 10 суток, повышают популярность дизельных агрегатов.

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