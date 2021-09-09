09.09.2021 13:30

Дизельный генератор. Хорошая альтернатива централизованному электроснабжению

При отсутствии централизованного электроснабжения или его низком качестве резонным выходом станет использование дизельного генератора. Именно он с максимальной эффективностью вырабатывает электроэнергию высокого качества.

Существует три вида автономных электростанций: газовые, бензиновые и дизельные. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. По многим параметрам последние являются оптимальным решением.





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Несколько причин выбрать дизельный генератор

Хотя ближайший конкурент дизельного генератора — бензиновый — отличается компактностью и малошумной работой, первый может похвастаться рядом преимуществ:

Мощность бензиновых генераторов составляет менее 20 кВт, а у дизельных моделей она доходит до нескольких тысяч кВт, что делает их незаменимыми в промышленной сфере.

Они надежнее и долговечнее, поскольку достигают высокого момента на низких оборотах, что гарантирует большую износоустойчивость. Агрегат способен проработать 40 тысяч моточасов до первого ремонта.

Эти генераторы отличаются экономичностью. Для маломощных экземпляров это не очень актуально, но при использовании в промышленных моделях 20 л вместо 30 л экономия ощутима.

Бензиновая автономная станция способна только временно заменить центральную электросеть в качестве резервного варианта, а дизельная может стать основным источником энергии на длительное время. Это актуально как в неэлектрифицированных поселках, так и на производстве, где недопустимы простои.

Модели высокой мощности оснащаются дополнительными опциями вроде системы автоматического запуска.

Эти генераторы характеризуются высокой степенью безопасности.

Промышленные экземпляры оснащаются мощными шумоизоляционными кожухами, что повышает уровень защиты от атмосферных воздействий.

Все эти факторы, плюс простота заправки и возможность непрерывной работы до 10 суток, повышают популярность дизельных агрегатов.