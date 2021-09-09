09.09.2021 13:18 Рита Парфенова

Снаряды падают в двух километрах от станции: "Укрзалізниця" сократила маршруты поездов из Харьковской в Донецкую область

Из-за начавшегося обстрела с неподконтрольной Украине территории закрыта станция Скотоватая Донецкой области.

Движение пригородных поездов №6011/6072 Лиман - Скотоватая – Лозовая и №6003/6004 Изюм – Скотоватая – Святогорск ограничено до станции Фенольная, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ПО «Укрзалізниця».



Как сообщил перевозчик, утром 9 сентября в районе станции Скотоватая Донецкой железной дороги начался обстрел из тяжелого вида вооружения с неподконтрольной Украине территории.



Снаряды падают на расстоянии 2-х километров от станции. Повреждений инфраструктуры нет, однако до стабилизации ситуации железнодорожное сообщение на станции приостановлено.



Работники станции и пассажиры оперативно эвакуированы в укрытия.

Напомним, в июне 2021 года из-за ремонтных работ на станции Изюм отменялась электричка Константиновка - Харьков Пассажирский.