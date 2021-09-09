Снаряды падают в двух километрах от станции: "Укрзалізниця" сократила маршруты поездов из Харьковской в Донецкую область

Из-за начавшегося обстрела с неподконтрольной Украине территории закрыта станция Скотоватая Донецкой области.
Движение пригородных поездов №6011/6072 Лиман - Скотоватая – Лозовая и №6003/6004 Изюм – Скотоватая – Святогорск ограничено до станции Фенольная, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ПО «Укрзалізниця».
Как сообщил перевозчик, утром 9 сентября в районе станции Скотоватая Донецкой железной дороги начался обстрел из тяжелого вида вооружения с неподконтрольной Украине территории.
Снаряды падают на расстоянии 2-х километров от станции. Повреждений инфраструктуры нет, однако до стабилизации ситуации железнодорожное сообщение на станции приостановлено.
Работники станции и пассажиры оперативно эвакуированы в укрытия.
Напомним, в июне 2021 года из-за ремонтных работ на станции Изюм отменялась электричка Константиновка - Харьков Пассажирский.
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