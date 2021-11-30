    
Главная Новости Харькова ЖКХ Авария на электросетях: в Харькове устраняют последствия порыва
30.11.2021  16:41   Дмитрий Колоней

Авария на электросетях: в Харькове устраняют последствия порыва

Специалисты АО «Харьковоблэнерго» установили место аварии на сетях электроснабжения и приступили к ее ликвидации.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, по информации председателя Администрации Индустриального района Ольги Вельможной, 29 ноября 2021 года, в 11:00 12 многоэтажных домов остались без электричества из-за аварии на сетях станкостроительного завода.
 
Ввиду того, что это предприятие находится в трудном финансовом положении и собственными силами с проблемой справиться не сможет,  по просьбе городского головы Игоря Терехова этим сейчас занимается частная компания «Харьковоблэнерго».  Уже найдено место порыва, последствия ликвидируются.
 
 
В настоящее время внутридомовые электросети этих 12 домов находятся в собственности завода. Из-за постоянных перебоев в поставке электричества жители домов хотят отказаться от посреднических услуг завода «Харвест» и получать электричество напрямую от «Харьковоблэнерго». Все расходы, связанные с подключением этих жилых домов к электросети частной компании (ремонт внутридомовых сетей и установка электросчетчиков), взял на себя городской совет. До 15 декабря будут завершены ремонтные работы на внутридомовых сетях, после чего жильцы смогут открыть лицевые счета и перейти на прямой расчет с «Харьковоблэнерго».
 
 
Источник:   Горсовет
 Тэги:  авария, электросети, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.11 Криминал и происшествия Смертельное ДТП: под Харьковом водитель вылетел на встречку, погубив человека (фото) 30.11 ЖКХ Авария ликвидирована: в 12 многоэтажках Харькова вновь есть электричество 30.11 Криминал и происшествия ДТП: в Харькове замечен вымирающий тип водителя (видео)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 