30.11.2021 17:05 Виталий Хиневич

В Харькове задержали серийных домушников

Двое иностранцев и один гражданин Украины совершали кражи на территории страны.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

Отмечается, что 29 ноября серийные воры, подобрав отмычки, смогли проникнуть в одну из квартир по проспекту Гагарина и завладеть имуществом собственников жилой площади.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были задержаны трое мужчин.

При задержании сотрудники правоохранительных органов провели осмотр транспортного средства злоумышленников, в результате которого выявили отмычки, различные ключи, ювелирные изделия, компьютерную технику и другие ценные вещи. Также было установлено, что подозреваемые орудовали на территории центральных и восточных областей Украины.

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30 ноября мужчинам сообщили подозрение в совершении преступного деяния. Если вину домушников докажут, им может грозить лишение свободы от 3 до 6 лет согласно части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины.

На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым.

Напомним, в поселке Покотиловка ограбили пожилую женщину. 84-летняя гражданка сообщила полицейским, что возле ее дома к ней подошел молодой парень, помог загнать собак во двор и попросил попить воды.