24.12.2021 20:33 Дмитрий Колоней

Стартовали перелеты из Харькова в Киев и Львов авиакомпании Air Ocean Airlines

В дальнейшем полеты из Харькова будут проходить шесть раз в неделю.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт новой украинской авиакомпании Air Ocean Airlines, из Харькова начались первые прямые перелеты в Киев. Предполагается, что в дальнейшем они будут проходить почти ежеденевно - в будни и воскресенье. Стоимость: от 970 грн в одну сторону.

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Кроме того, данный перевозчик выполняет прямые перелеты Харьков-Львов по цене от 1 690 грн в одну сторону.

Напомним, ранее мы писали о том, что популярный ирландский лоукостер Ryanair отменил шесть рейсов из Харькова в зимнем расписании полетов.