    
Главная Новости Харькова Дороги и транспорт Стартовали перелеты из Харькова в Киев и Львов авиакомпании Air Ocean Airlines
24.12.2021  20:33   Дмитрий Колоней

Стартовали перелеты из Харькова в Киев и Львов авиакомпании Air Ocean Airlines

В дальнейшем полеты из Харькова будут проходить шесть раз в неделю.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт новой украинской авиакомпании Air Ocean Airlines, из Харькова начались первые прямые перелеты в  Киев. Предполагается, что в дальнейшем они будут проходить почти ежеденевно - в будни и воскресенье. Стоимость: от 970 грн в одну сторону.
 
 
Кроме того, данный перевозчик выполняет прямые перелеты Харьков-Львов по цене от 1 690 грн в одну сторону.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что популярный ирландский лоукостер Ryanair отменил шесть рейсов из Харькова в зимнем расписании полетов.
 
Тэги:  air ocean airlines, новые рейсы, харьков, киев, львов
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 