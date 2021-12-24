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24.12.2021  20:47   Дмитрий Колоней

Тройное ДТП: на трассе под Харьковом автобус врезался в фуру (видео)

Об аварии под Харьковом сообщают очевидцы.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в пригороде Харькова - жесткое ДТП на трассе в сторону Чугуева. По предварительной информации от очевидцев, автобус влетел в фуру, за автобусом ещё одна фура улетела в кювет. По другой информации - легковой автомобиль. Подробностей о причинах аварии  и насколько пострадали люди, пока нет.
 
В отделе коммуникации областной полиции сообщили, что предварительно пострадавших нет.
 
 
Напомним, ранее мы писали о том, что виновнику смертельного ДТП на проспекте Гагарина Коле Харьковскому грозит статья за угон автомобиля.
 
 
 
 
Тэги:  дтп, авария, харьков
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