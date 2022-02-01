01.02.2022 18:07 Евгений Клочко

Какими женщинами мужчины наслаждаются, а каких любят

Есть такие понятия, как интим в постели ради удовольствия и по любви. Это разные вещи, хотя многие считают их одним и тем же. Большинство людей считают, что любовь – это объятия, поцелуи и интим. Однако последний может быть разным и отличается отношением к партнер

Какими женщинами мужчины наслаждаются, а каких любят

Есть такие понятия, как интим в постели ради удовольствия и по любви. Это разные вещи, хотя многие считают их одним и тем же. Большинство людей считают, что любовь – это объятия, поцелуи и интим. Однако последний может быть разным и отличается отношением к партнеру.

Какая разница между любимой женщиной и той, с которой мужчине хочется лишь получить удовольствие

Заинтересованность в любви

Когда представитель сильного пола желает только получить удовольствие, нет смысла стараться и требовать от него нечто большее. Он может дать лишь одну сладкую ночь и не более. Если же мужчине нужны ласка, нежность, любовь, то он сам с удовольствием бросится в объятия к той, которая будет готова его принять. Мужчина выберет ту даму для любви, с которой ему хочется большего, чем просто интима.

С женщиной есть о чем поговорить

Как ни странно это звучит, но интим можно получить не только с представительницей прекрасного пола. На самом деле удовольствие вполне реально получить разными способами. Однако от живого интересного общения еще никто не отказывался. Каждому представителю сильного пола хочется услышать в свой адрес похвалу, комплименты. Он будет заинтересован в той женщине, с которой есть много общего: интересы, взгляды на жизнь и пр. Именно ради такой дамы мужчины и теряют голову.

Если больше, чем физическая тяга

Мужчина без особых раздумий может заняться интимом с той девушкой, к которой у него нет интереса. Ему это нужно лишь для получения удовольствия и не более того. У мужчины даже могут отсутствовать любые чувства. Это просто животная тяга к удовольствию, которая не предполагает эмоций и чувств. Что касается любви, то она даже без интима способна сводить мужчину с ума в хорошем смысле этого слова.

Нежность и забота в постели

Когда мужчина занимается интимом с женщиной ради удовольствия, то процесс получается похожим на игру в одни ворота. Если же есть любовь, то представитель сильного пола ласкает даму сердца, целует, проявляет нежность.

Причина не во внешности

Порой бывает так, что мужчины теряют голову от женщины, которая не отличается природной привлекательностью. Ему нравятся голос, смех, поведение, взгляды на жизнь, увлечения дамы. Это то, что способно возбуждать сердце и притягивать взгляды.

Доверие

Если у мужчины нет чувств к женщине, то ему будет все равно, что она ощущает рядом с ним. Он воспринимает ее, как объект, позволяющий ему получить удовольствие и не более того. Если же к женщине есть доверие – это уже любовь. Любящему мужчине важно, что чувствует его дама сердца, доверяет ли ему.

Думает не только о своем удовольствии

Мужчина эгоистичен в постели с теми, к кому нет любви. Зато он внимателен, нежен и заботлив с той, к которой есть сильные чувства.