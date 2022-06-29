29.06.2022 13:05 Виталий Хиневич

Оккупанты готовят масштабную провокацию на Запорожской АЭС

Оккупанты готовят серьезную провокацию на Запорожской АЭС, чтобы обвинить украинских атомщиков.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Энергоатом».

Сообщается, что находящиеся на ЗАЭС захватчики собираются обвинить украинских атомщиков в хранении оружия на территории станции. Для этого оккупанты задержали нескольких сотрудников и пытками требуют у них признания, точнее – осуждения себя, что якобы еще в марте в бетонные чаши охлаждающих бассейнов на ЗАЭС они сбросили какое-то оружие: взрывчатку или снаряды.

«Под этим предлогом оккупанты настаивают на осушении охлаждающих бассейнов – для проверки его чаш – и остановке насосов, подающих воду на системы безопасности энергоблоков. Если это произойдет, то системы безопасности крупнейшей в Европе атомной станции останутся без охлаждения, что само по себе является серьезным нарушением и может угрожать ядерной безопасности. К тому же такие работы нецелесообразно проводить в теплое время года из-за риска перегрева и отказа оборудования.

Но самым главным остается вопрос контроля действий оккупантов, ведь под видом «проведения проверки» они могут набрасывать в бетонные чаши все что угодно: взрывчатку, неразорванные снаряды, другое оружие. А затем обвинить в этом работников ЗАЭС или ее защитников и сделать это формальным поводом для приглашения на станцию МАГАТЭ и представления этих «фактов». Да еще и картинку для пропагандистских росСМИ сделать – как россияне о безопасности станции заботятся, а украинский персонал ее нарушает.

Подчеркиваем: любое оружие, найденное на территории ЗАЭС, – это оружие оккупантов, которое они используют для ядерного терроризма и угроз всему миру новой страшной катастрофой»,- сообщили в «Энергоатоме».