29.06.2022 12:45 Виталий Хиневич

Обстрел ТЦ в Кременчуге: продолжается разбор завалов

Спасатели продолжают разбирать завалы.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГСЧС Украины.

Сообщается, что обследованы и разобраны обломки строительных конструкций на 75% общей площади объекта.

В результате обстрела торгового центра погибло 18 человек (из которых 1 человек умер в больнице), при разборе завалов обнаружено 8 фрагментов человеческих тел. За медицинской помощью обратился 61 человек, из них 26 были госпитализированы в больницу интенсивного лечения.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Кроме этого отмечается, что во время аварийно-спасательных работ два сотрудника ГСЧС получили травмы.