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29.06.2022  12:45   Виталий Хиневич

Обстрел ТЦ в Кременчуге: продолжается разбор завалов

Спасатели продолжают разбирать завалы.

Кременчуг
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГСЧС Украины.
 
Сообщается, что обследованы и разобраны обломки строительных конструкций на 75% общей площади объекта. 
 
В результате обстрела торгового центра погибло 18 человек (из которых 1 человек умер в больнице), при разборе завалов обнаружено 8 фрагментов человеческих тел. За медицинской помощью обратился 61 человек, из них 26 были госпитализированы в больницу интенсивного лечения.
 
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
 
Кроме этого отмечается, что во время аварийно-спасательных работ два сотрудника ГСЧС получили травмы. 
 
Напомним, 27 июня около 15:50 из-за вражеского ракетного удара произошло возгорание торгового центра в городе Кременчуг Полтавской области
 
Источник:   ГСЧС Украины
 Тэги:  агрессия россии
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