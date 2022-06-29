29.06.2022 12:45 Виталий Хиневич
Обстрел ТЦ в Кременчуге: продолжается разбор завалов
Спасатели продолжают разбирать завалы.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на ГСЧС Украины.
Сообщается, что обследованы и разобраны обломки строительных конструкций на 75% общей площади объекта.
В результате обстрела торгового центра погибло 18 человек (из которых 1 человек умер в больнице), при разборе завалов обнаружено 8 фрагментов человеческих тел. За медицинской помощью обратился 61 человек, из них 26 были госпитализированы в больницу интенсивного лечения.
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Кроме этого отмечается, что во время аварийно-спасательных работ два сотрудника ГСЧС получили травмы.
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